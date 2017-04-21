Лавров обсудил по телефону с главой МИД Египта сирийское урегулирование

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с египетским коллегой Самехом Шукри сирийское урегулирование. Как сообщили в российском дипведомстве, беседа состоялась по инициативе египетской стороны.

"Была рассмотрена текущая обстановка в регионе Ближнего Востока и Северной Африки с акцентом на ситуацию в Сирии, - информировали в министерстве. - Министры обсудили конкретные шаги в целях активизации совместных политико-дипломатических усилий, призванных оказать содействие практическому урегулированию сирийского конфликта, в том числе на площадках Астаны и Женевы", - отметили на Смоленской площади.

"Были затронуты также некоторые актуальные вопросы укрепления двусторонних отношений", - добавили в МИД РФ.