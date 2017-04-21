Константин Долгов переходит в администрацию президента

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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов сообщил в Twitter, что займет новый государственный пост. В администрации президента РФ ТАСС сообщили, что Долгов станет заместителем главы управления по общественным проектам (УОП).
Уважаемые друзья, коллеги и читатели! Мне доверено трудиться на новом ответственном участке государственной службы России.Спасибо всем вам!— Konstantin Dolgov (@KKdolgov) 21 апреля 2017 г.
"Уважаемые друзья, коллеги и читатели! Мне доверено трудиться на новом ответственном участке государственной службы России. Спасибо всем вам!", - написал Долгов.
Представитель УОП Алексей Жарич проинформировал ТАСС, что распоряжение о назначении Долгова замглавы управления вышло. "Константин Константинович будет заниматься взаимодействием с Общественной палатой, Советом по правам человека, аппаратами уполномоченных по правам человека и по правам ребенка", - пояснил собеседник агентства.