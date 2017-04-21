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Константин Долгов переходит в администрацию президента

Политика
21 апреля, 19:29 дата обновления: 21 апреля, 20:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
Как сообщил ТАСС источник в МИД РФ, Долгов может стать заместителем главы управления по общественным проектам
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Константин Долгов

Константин Долгов

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов сообщил в Twitter, что займет новый государственный пост. В администрации президента РФ ТАСС сообщили, что Долгов станет заместителем главы управления по общественным проектам (УОП).

"Уважаемые друзья, коллеги и читатели! Мне доверено трудиться на новом ответственном участке государственной службы России. Спасибо всем вам!", - написал Долгов.

Представитель УОП Алексей Жарич проинформировал ТАСС, что распоряжение о назначении Долгова замглавы управления вышло. "Константин Константинович будет заниматься взаимодействием с Общественной палатой, Советом по правам человека, аппаратами уполномоченных по правам человека и по правам ребенка", - пояснил собеседник агентства.

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Долгов, Константин Константинович
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