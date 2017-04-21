Прокуратура предостерегла от участия в акции "Открытой России" 29 апреля в Москве

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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Московская прокуратура предостерегла от проведения несанкционированной акции движения "Открытая Россия" 29 апреля в центре столицы.
В интернете, в том числе через блоги и социальные сети активно распространяются сообщения от имени движения "Открытая Россия", призывающие к участию 29 апреля в центре Москвы в демонстрации по маршруту: Славянская площадь - Старая площадь - улица Ильинка, дом 23/16.
"Прокуратура города обращает внимание, что организаторам правительством Москвы предложен иной маршрут, от которого они отказались. Поскольку организаторами не согласовано мотивированное предложение органов исполнительной власти по изменению места и времени проведения публичного мероприятия, его проведение запрещается в соответствии с Федеральным законом от 19 апреля 2004 года "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", - сообщает прокуратура Москвы.
В связи с этим организаторам мероприятия - Марии Бароновой и Якову Ермакову - объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.
"Разъясняем, что как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем влечет за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность", - подчеркнули в прокуратуре .