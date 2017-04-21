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Лавров и Тиллерсон обсудили по телефону Сирию и двусторонние отношения РФ и США

Политика
21 апреля, 21:01 дата обновления: 21 апреля, 21:11 UTC+3
Глава МИД РФ также заявил госсекретарю США о требовании возвращения незаконно изъятой администрацией Обамы российской дипсобственности в США
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Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон

Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств РФ и США - Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон - обсудили по телефону сирийскую тематику и двусторонние отношения. Как сообщили в российском дипведомстве, беседа состоялась по американской инициативе.

"При обсуждении международной тематики Лавров выразил сожаление в связи с тем, что США выступили в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) против инициативы России о направлении в Сирию инспекторов для проверки утверждений о применении зарина в городе Хан-Шейхуне 4 апреля и о наличии отравляющих веществ на сирийской авиабазе Шайрат", - информировали в МИД.

"Собеседники условились дать поручение еще раз изучить возможность организации под эгидой ОЗХО объективного расследования указанного инцидента", - подчеркнули в дипведомстве.

В министерстве также отметили, что рассматривались некоторые вопросы двусторонней повестки дня. Лавров вновь акцентировал "требование о возвращении незаконно изъятой (предыдущей) администрацией (президента США Барака) Обамы российской дипломатической собственности в США".

"Стороны условились о скорейшем начале работы совместной рабочей группы на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств для поиска путей устранения раздражителей из двусторонних отношений", - обратили внимание в МИД РФ.

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Тиллерсон, Рекс Лавров, Сергей Викторович
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