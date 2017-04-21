Лавров и Тиллерсон обсудили по телефону Сирию и двусторонние отношения РФ и США

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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств РФ и США - Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон - обсудили по телефону сирийскую тематику и двусторонние отношения. Как сообщили в российском дипведомстве, беседа состоялась по американской инициативе.
"При обсуждении международной тематики Лавров выразил сожаление в связи с тем, что США выступили в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) против инициативы России о направлении в Сирию инспекторов для проверки утверждений о применении зарина в городе Хан-Шейхуне 4 апреля и о наличии отравляющих веществ на сирийской авиабазе Шайрат", - информировали в МИД.
"Собеседники условились дать поручение еще раз изучить возможность организации под эгидой ОЗХО объективного расследования указанного инцидента", - подчеркнули в дипведомстве.
В министерстве также отметили, что рассматривались некоторые вопросы двусторонней повестки дня. Лавров вновь акцентировал "требование о возвращении незаконно изъятой (предыдущей) администрацией (президента США Барака) Обамы российской дипломатической собственности в США".
"Стороны условились о скорейшем начале работы совместной рабочей группы на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств для поиска путей устранения раздражителей из двусторонних отношений", - обратили внимание в МИД РФ.