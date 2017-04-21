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Депутат Селезнев назвал приговор своему сыну Роману в США несправедливым

Политика
21 апреля, 21:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
По словам Валерия Селезнева, это "абсолютно политизированное решение"
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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Депутат Госдумы Валерий Селезнев (ЛДПР) считает несправедливым и политизированным приговор своему сыну Роману в виде 27 лет лишения свободы, к которым он приговорен в США.

"Приговор в 27 лет не могу назвать справедливым, как и любой другой срок. Это абсолютно политизированное решение. Я продолжаю жить с убеждением, что Романа похитили. Это убеждение подкрепляется и международным правом", - заявил Селезнев ТАСС.

При этом он уверен, что на Романа в ходе следствия было оказано давление. "Три года не признавать вину и за несколько дней до суда сделать откровенные признания. Это несколько странно... Я думаю, что было давление", - сказал депутат.

Селезнев также подтвердил, что будет добиваться возвращения Романа в Россию. "Потому что в России шансов выжить у моего сына гораздо больше", - считает он.

Федеральный окружной суд в Сиэтле (штат Вашингтон) приговорил сегодня россиянина Романа Селезнева, признанного виновным в кибермошенничестве, к 27 годам тюремного заключения. Об этом сообщила газета Seattle Times.

Селезнев был задержан агентами спецслужб США 5 июля 2014 года в международном аэропорту столицы Мальдивской Республики. В тот же день россиянин был доставлен на остров Гуам, являющийся владением США. Окружной суд Гуама отказал ему в освобождении и принял решение о депортации Селезнева в Сиэтл (штат Вашингтон). В августе 2016 года жюри присяжных признало россиянина виновным по 38 из 40 выдвинутых против него пунктам обвинения в кибермошенничестве, Селезневу инкриминировались взломы баз данных около 200 американских компаний.

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Селезнев, Валерий Сергеевич
Темы
Судебные преследования россиян за рубежом
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