Посольство РФ: Селезнев был похищен американскими спецслужбами, его арест незаконен

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МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Посольство России в США по-прежнему рассматривает арест россиянина Романа Селезнева как незаконный. В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что россиянин, приговоренный 21 апреля федеральным окружным судом в Сиэтле (штат Вашингтон) к 27 годам тюремного заключения за кибермошенничество, был "фактически похищен американскими спецслужбами".
"По-прежнему считаем незаконным арест фактически похищенного американскими спецслужбами с территории третьего государства российского гражданина Р. Селезнева. По имеющейся информации, его адвокаты будут обжаловать решение суда", - говорится в сообщении, размещенном на странице посольства в социальной сети Facebook в пятницу после оглашения приговора россиянину.
Селезнев был задержан агентами спецслужб США 5 июля 2014 года в международном аэропорту столицы Мальдивской Республики. В тот же день россиянин был доставлен на остров Гуам, являющийся владением США. Окружной суд Гуама отказал ему в освобождении и принял решение о депортации Селезнева в Сиэтл (штат Вашингтон).
В августе 2016 года жюри присяжных признало россиянина виновным по 38 из 40 выдвинутых против него пунктам обвинения в кибермошенничестве. Селезневу инкриминировались взломы баз данных около 200 американских компаний. 21 апреля в федеральном окружном суде Сиэтла Селезнев приговорен к 27 годам тюремного заключения; кроме того, его обязали выплатить $170 млн. Обвинения в отношении Селезнева выдвинуты также в судах штатов Невада и Джорджия.
В МИД РФ не раз выражали протест против политики властей США, "поощряющей американские спецслужбы заниматься в буквальном смысле похищениями за рубежом" россиян. Примерами такого рода служат "трагические ситуации Константина Ярошенко и Романа Селезнева, которых власти США сначала поместили в тюремные камеры, а теперь целенаправленно лишают полноценной медицинской помощи", напомнили в российском внешнеполитическом ведомстве.