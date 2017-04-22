Кадыров пообещал "комплексные меры" для освобождения российских моряков в Ливии

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МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров провел 21 апреля в Москве встречу с ливийской общественно-политической делегацией во главе с лидером движения "Единая Ливия" Абдельхамидом ад-Дабибой по ситуации с задержанием сухогруза с российскими моряками в водах Ливии. Об этом сообщил Кадыров на своей странице в Instagram, пообещав "комплексные меры" для освобождения россиян.
"Я встретился с политической и военной делегацией Ливии, находящейся с визитом в Москве, - говорится в сообщении. - Мы обсудили ситуацию в Ливии. Я высказал свое мнение о путях урегулирования ситуации. Особое внимание обратил на необходимость принятия всех возможных мер для освобождения находящихся в Ливии наших семерых моряков с сухогруза "Мерле", удерживаемых с 5 марта по надуманным причинам".
Кадыров сообщил, что получил заверения ливийской делегации о принятии всех необходимых мер для решения этой проблемы. "В любом случае, мы активно занимаемся судьбой моряков и не успокоимся пока они не смогут вернуться на родину. Меры будут носить комплексный характер", - заключил он.
Береговая охрана Ливии задержала 5 марта в прибрежных водах и отконвоировала в порт Триполи сухогруз "Мерле", который принадлежит петербургской компании MT Group. На судне находились семеро россиян.
По данным МИД РФ, экипаж обвиняется в незаконной попытке вывоза металлолома, 3 апреля по требованию прокуратуры Ливии суд продлил срок содержания под стражей моряков на один месяц. Правительство национального согласия в Триполи до настоящего времени не представило официальных разъяснений о причинах задержания сухогруза, ссылаясь на продолжающееся следствие.