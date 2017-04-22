Военные из РФ доставили в провинцию Хама 1,5 т продовольствия и медикаментов

ХАМА /Сирия/, 22 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили в сирийский город Саламию (провинция Хама) более 1,5 тонн продовольствия и медикаментов. Об этом сообщил журналистам представитель Центра подполковник Алексей Павленко.

"В продуктовый набор вошли рис, сахар, чай, мука и мясные консервы. Центр по примирению враждующих сторон оказывает всестороннюю гуманитарную помощь в разных провинциях Сирии", - рассказал Павленко.

Окрестности Саламии - второго по величине города провинции - долгое время находились под контролем боевиков запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство".

В Саламию также приехали российские военные медики. Многие клиники и больницы, как и продовольственные магазины, в Саламии за годы войны были закрыты. Поэтому медицинскую помощь здесь ждали. Военные медики оказали ее всем нуждающимся, провели ряд консультаций, вручили медикаменты и препараты.