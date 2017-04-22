Генсек ОБСЕ совершит визит в Москву 24-27 апреля

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МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Занньер приедет в Москву 24-27 апреля, в рамках визита он примет участие в Московской конференции по международной безопасности, а также проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 25 апреля. Об этом сообщает МИД РФ.
"В ходе визита 25 апреля состоятся переговоры С. В. Лаврова с Л. Занньером. Запланирована встреча генерального секретаря ОБСЕ с руководством ОДКБ. Он также примет участие в VI Московской конференции по международной безопасности по приглашению Министерства обороны России и в заседании Валдайского клуба", - говорится в сообщении.
"В ходе переговоров С. В. Лавров и Л. Занньер обсудят работу ОБСЕ по содействию разрешению внутриукраинского конфликта", - отметили в МИД.
Кроме того, в рамках встречи будут обсуждаться урегулирование других региональных конфликтов, в частности, приднестровского, нагорнокарабахского, а также женевские дискуссии по стабильности и безопасности в Закавказье.
В МИД РФ отметили, что считают ОБСЕ оптимальной площадкой для гармонизации интеграционных процессов на общеевропейском пространстве.