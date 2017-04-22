Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генсек ОБСЕ совершит визит в Москву 24-27 апреля

Политика
22 апреля, 11:25 дата обновления: 22 апреля, 12:03 UTC+3
Как сообщили в МИД РФ, Ламберто Занньер и глава российского дипведомства Сергей Лавров обсудят работу ОБСЕ по содействию разрешению внутриукраинского конфликта
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Занньер приедет в Москву 24-27 апреля, в рамках визита он примет участие в Московской конференции по международной безопасности, а также проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 25 апреля. Об этом сообщает МИД РФ.

"В ходе визита 25 апреля состоятся переговоры С. В. Лаврова с Л. Занньером. Запланирована встреча генерального секретаря ОБСЕ с руководством ОДКБ. Он также примет участие в VI Московской конференции по международной безопасности по приглашению Министерства обороны России и в заседании Валдайского клуба", - говорится в сообщении.

"В ходе переговоров С. В. Лавров и Л. Занньер обсудят работу ОБСЕ по содействию разрешению внутриукраинского конфликта", - отметили в МИД.

Кроме того, в рамках встречи будут обсуждаться урегулирование других региональных конфликтов, в частности, приднестровского, нагорнокарабахского, а также женевские дискуссии по стабильности и безопасности в Закавказье.

В МИД РФ отметили, что считают ОБСЕ оптимальной площадкой для гармонизации интеграционных процессов на общеевропейском пространстве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Россия
Персоны
Лавров, Сергей Викторович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: чудеса техники, природы и веры
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил
Фото
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
15
Под водой, на земле и в воздухе: на что способны бойцы Росгвардии
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минфин считает, что физлица должны платить НДФЛ с доходов по депозитам
2
Ремонт "Адмирала Кузнецова" начнется в сентябре и будет стоить 40 млрд рублей
3
При нападении на военную базу в Афганистане погибли 150 человек
4
NASA опубликовало фотографию Земли и Луны с орбиты Сатурна
5
Посольство РФ: Селезнев был похищен американскими спецслужбами
6
Источник: "Адмирал Кузнецов" в ходе ремонта вооружат ракетным комплексом "Калибр"
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама