Источник: главный военный прокурор России Фридинский подал в отставку

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МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Главный военный прокурор России Сергей Фридинский подал в отставку, сообщил ТАСС источник в Совете Федерации.
"Это так, 26 апреля этот вопрос будет рассмотрен на заседании Совета Федерации", - сказал собеседник агентства.
Назначение и освобождение от должности генпрокурора и его заместителей, в том числе главного военного прокурора, находится в ведении Совфеда.
Сергей Фридинский родился в 1958 году в Куйбышеве. В 1980 году окончил военно-юридический факультет Военного института по специальности юрист. С 2000 по 2006 год был заместителем генпрокурора, с 2006 года - главный военный прокурор.