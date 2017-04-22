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Клинцевич: нападение на военную базу в Афганистане могло стать последствием атаки США

Политика
22 апреля, 16:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, апреля. /ТАСС
Боевики радикального движения "Талибан" напали на базу в провинции Балх в пятницу. СМИ сообщали о гибели 150 человек в результате нападения
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МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Применение американскими военными авиационной бомбы в Афганистане осложнило ситуацию в этой стране и, вероятно, спровоцировало нападение на военную базу, считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Боевики радикального движения "Талибан" напали на базу в провинции Балх в пятницу. СМИ сообщали о гибели 150 человек в результате нападения.

"Обращает на себя внимание, что нападение произошло спустя неделю после того, как американцы сбросили крупнейшую в своем арсенале неядерную бомбу на позиции боевиков ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" - прим. ТАСС). И не имеет значения, что речь идет о разных по названию террористических группировках, закон сообщающихся сосудов в его политическом смысле работает в Афганистане, пожалуй, так, как нигде", - заявил он журналистам.

"Внешне эффектная, но совершенно бессмысленная в военном отношении акция - сброс сверх мощной неядерной бомбы - только еще более осложняет внутриполитическую ситуацию в Афганистане", - отметил Клинцевич.

По его мнению, сейчас для выработки верной стратегии действий в Афганистане "требуется серьезно переосмыслить весь опыт противодействия международному терроризму в этой стране, накопленный за последние 35-40 лет".

"Это тем более необходимо, что центр борьбы с международным терроризмом, чего нельзя не видеть, постепенно перемещается из Сирии и Ирака в Афганистан. К сожалению, США отказались участвовать в многосторонней конференции по Афганистану в Москве, склонившись к односторонним действиям. И вот он результат", - добавил сенатор.

13 апреля Вашингтон нанес авиаудар по тоннельному комплексу ячейки "Исламского государства" в уезде Ачин провинции Нангархар. Была применена сверхмощная бомба GBU-43, которую в США именуют "матерью всех бомб" (ее масса превышает 9,5 т).

Позже агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на официальное заявление афганского правительства сообщило, что в результате этого удара были уничтожены по меньшей мере 36 боевиков.

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