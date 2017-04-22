РФ зафиксировала 14 нарушения режима перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Представители России зафиксировали за последние сутки в Сирии 14 нарушений режима прекращения огня, турецкая сторона - 13. Об этом говорится в бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики.

Режим прекращения боевых действий вступил в силу на территории Сирии 30 декабря прошлого года. Гарантами его соблюдения являются Москва и Анкара.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями единого соглашения, за сутки зафиксировано 14 нарушений в провинциях Дамаск (восемь), Латакия (три), Хама (два) и Дераа (одно)", - говорится в бюллетене.

Турецкая сторона при этом сообщила о 13 нарушениях: по пять в провинциях Дамаск и Хама и по одному в провинциях Хомс, Идлиб и Латакия. "В ходе разбирательства по данным фактам нарушений установлено, что все 13 случаев нарушений российской стороной не подтверждаются", - отметили в Центре по примирению.

Кроме того, за последние сутки под контроль правительственных войск перешло 6 кв. км территории, в общей сложности освобождено 3975 кв. км. Также за последние 24 часа к перемирию присоединились два населенных пункта в провинции Дераа - Изра и Шакра. Таким образом общее число присоединившихся к перемирию поселений достигло 1468.