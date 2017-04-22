Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РФ зафиксировала 14 нарушения режима перемирия в Сирии за сутки

Политика
22 апреля, 18:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, апреля. /ТАСС
Турецкая сторона зафиксировала 13 нарушений, при этом все они не подтверждаются российской стороной
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Представители России зафиксировали за последние сутки в Сирии 14 нарушений режима прекращения огня, турецкая сторона - 13. Об этом говорится в бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики.

Режим прекращения боевых действий вступил в силу на территории Сирии 30 декабря прошлого года. Гарантами его соблюдения являются Москва и Анкара.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями единого соглашения, за сутки зафиксировано 14 нарушений в провинциях Дамаск (восемь), Латакия (три), Хама (два) и Дераа (одно)", - говорится в бюллетене.

Турецкая сторона при этом сообщила о 13 нарушениях: по пять в провинциях Дамаск и Хама и по одному в провинциях Хомс, Идлиб и Латакия. "В ходе разбирательства по данным фактам нарушений установлено, что все 13 случаев нарушений российской стороной не подтверждаются", - отметили в Центре по примирению.

Кроме того, за последние сутки под контроль правительственных войск перешло 6 кв. км территории, в общей сложности освобождено 3975 кв. км. Также за последние 24 часа к перемирию присоединились два населенных пункта в провинции Дераа - Изра и Шакра. Таким образом общее число присоединившихся к перемирию поселений достигло 1468.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия Турция Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: чудеса техники, природы и веры
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил
Фото
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
15
Под водой, на земле и в воздухе: на что способны бойцы Росгвардии
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российский военнослужащий убит в армянском городе Гюмри
2
Как Франклин Рузвельт хотел купить себе немного Крыма
3
Ремонт "Адмирала Кузнецова" начнется в сентябре и будет стоить 40 млрд рублей
4
Рекордсмен по пребыванию на орбите Геннадий Падалка решил покинуть отряд космонавтов
5
NASA опубликовало фотографию Земли и Луны с орбиты Сатурна
6
Атмосферное давление в Москве резко упало до рекордно низких значений
7
В Ялте открыли бюст 32-го президента США Франклина Рузвельта
Темы дня
Загрузка...
Реклама