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В Петербурге скончался бывший первый вице-премьер РФ Алексей Большаков

Политика
23 апреля, 0:40 дата обновления: 23 апреля, 1:14 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 23, апреля. /ТАСС
Большаков, работавший в российском правительстве в 1994-1997 годах, скончался вечером 21 апреля
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Алексей Большаков

Алексей Большаков

© Мамонтов Сергей/Фотохроника ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Бывший вице-премьер и первый заместитель председателя правительства России Алексей Большаков, работавший в кабмине в 1994-1997 годах, скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 77 лет. Об этом сообщили ТАСС в Северо-Западном федеральном медицинском исследовательском центре им. В. А. Алмазова, пациентом которого Большаков был в последнее время.

"Он неоднократно ранее поступал на лечение, последний раз поступил с нарастающей сердечной недостаточностью, болезнь развивалась стремительно. Алексей Алексеевич скончался вечером 21 апреля", - сказали в медицинском центре.

Официальной информации о дате и месте прощания с Большаковым пока не поступало.

Алексей Большаков родился в Псковской области 17 декабря 1939 года. В 1962 году окончил Ленинградский электротехнический институт связи имени М.А. Бонч-Бруевича по специальности "инженер-радиотехник", в 1981 году - Институт управления Академии народного хозяйства при Совете министров СССР. В 1970-х и 1980-х годах занимал ряд руководящих должностей на предприятиях Ленинграда: был директором завода "Волна", заместителем генерального директора НПО им. Коминтерна, генеральным директором НПО "Дальняя связь".

В 1988-1991 годах Большаков был заместителем, затем первым заместителем председателя Ленгорисполкома, возглавлял городскую плановую комиссию. В июле-октябре 1991 года занимал должность председателя комитета мэрии Санкт-Петербурга по экономическому развитию, был членом экспертного экономического совета при мэрии по управлению Ленинградской свободной зоной. В 1991-94 годах был генеральным директором РАО "Высокоскоростные магистрали".

В ноябре 1994 года был назначен заместителем председателя правительства РФ по вопросам сотрудничества со странами СНГ. В августе 1996 года был назначен первым заместителем председателя правительства России, курировал вопросы государственного управления в сфере промышленности, транспорта и связи. Кабинет министров Большаков покинул в марте 1997 года, после ухода из правительства возглавил попечительский совет Фонда развития Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона, с 1998 года - совет директоров ОАО "Межрегиональное НПО "Полиметалл".

Большаков был лауреатом Государственной премии СССР, был награжден орденами "Знак Почета" и Трудового Красного Знамени.

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