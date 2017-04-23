Путин встретится с членами Совета законодателей

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретится в понедельник, 24 апреля, в рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург с членами Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации, сообщила пресс-служба Кремля.

"Мероприятие традиционно проходит в Таврическом дворце и приурочено ко Дню российского парламентаризма. На встрече с участием сопредседателей - председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя Государственной Думы Вячеслава Володина - основными темами обсуждения станут вопросы совершенствования законодательства о противодействии коррупции, законодательного обеспечения государственной политики в сфере регулирования торговой деятельности и импортозамещения, совершенствования осуществления парламентского контроля на федеральном и региональном уровнях и основные направления совершенствования российского законодательства в сфере государственной региональной политики", - говорится в сообщении.

Также в этот день президент примет участие в заседании Попечительского совета Русского географического общества, которое пройдет в штаб-квартире РГО. На заседании будут подведены итоги деятельности организации за 2016 год, а также анонсированы наиболее яркие проекты 2017 года. В ходе мероприятия будут представлены новые члены Попечительского совета, и состоится церемония вручения медалей РГО. В заседании примут участие члены попечительского, управляющего и медиа-совета Общества, а также ведущие ученые.