Граждане РФ в результате теракта в Тель-Авиве не пострадали

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Граждан России среди раненых в результате совершенной 23 апреля в Израиле террористической атаки нет. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в российском посольстве в Тель-Авиве.

"По данным полиции Израиля, граждан России среди пострадавших в теракте нет", - указал собеседник агентства. "Сотрудники консульского отдела посольства РФ в Израиле находятся в контакте с местными правоохранительными органами", - добавил он.

Вооруженный острым предметом 18-летний араб с Западного берега реки Иордан напал на прохожих в районе набережной в центральной части Тель-Авива. "Однозначно подтверждено, что речь идет о теракте", - проинформировал ранее корреспондента ТАСС официальный представитель израильской полиции Михаэль Зингерман. "В результате нападения вооруженного острым предметом палестинца в центре Тель-Авива ранены четыре человека", - добавил он. По словам Зингермана, "18-летний палестинский террорист задержан".

Нынешняя атака стала очередным звеном в цепи начавшихся в сентябре 2015 года нападений палестинцев с использованием холодного и огнестрельного оружия, взрывчатки, а также автомобилей в качестве таранов. В числе жертв этой волны насилия - 42 израильтянина и трое иностранцев, более 500 человек получили ранения.