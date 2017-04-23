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РФ зафиксировала за сутки 14 нарушений режима перемирия в Сирии

Политика
23 апреля, 18:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, апреля. /ТАСС
Турецкая сторона зафиксировала 26 нарушений, все эти случаи не подтверждаются российской стороной
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МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Представители России зафиксировали за минувшие сутки в Сирии 14 нарушений режима прекращения огня, турецкая сторона - 26. Об этом говорится в бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики.

Режим прекращения боевых действий вступил в силу на территории Сирии 30 декабря 2016 года. Гарантами его соблюдения являются Москва и Анкара.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями единого соглашения, за сутки зафиксировано 14 нарушений в провинциях Дамаск (шесть), Хама (четыре), Идлиб (два), Дераа (одно) и Хомс (одно)", - говорится в бюллетене.

Турецкая сторона при этом сообщила о 26 нарушениях: 13 в провинции Алеппо, шесть в Дамаске и по два в Хаме, Идлибе, Дераа и Хомсе . "В ходе разбирательства по данным фактам нарушений установлено, что все 26 случаев нарушений российской стороной не подтверждаются", - отметили в Центре по примирению.

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