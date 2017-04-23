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МИД РФ: подрыв автомобиля ОБСЕ в Донбассе - провокация для срыва урегулирования конфликта

Политика
23 апреля, 18:58 UTC+3
В министерстве призвали стороны конфликта начать прямой диалог
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Вид на здание МИД РФ

Вид на здание МИД РФ

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России считает провокацией подрыв автомобиля наблюдателей Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ в Донбассе.

"Обстоятельства произошедшего указывают на высокую вероятность провокации, нацеленной на подрыв процесса урегулирования конфликта в Донбассе. Очевидно, что подобные инциденты и общая эскалация напряженности выгодны тем, кто не заинтересован в выполнении политических, экономических и гуманитарных положений минского комплекса мер", - говорится в заявлении ведомства.

В МИД РФ призвали стороны конфликта начать прямые переговоры, которые должны привести к выполнению минских договоренностей. "В очередной раз призываем к активизации прямых переговоров между сторонами конфликта ‑ Киевом, Донецком и Луганском - в рамках Контактной группы с целью полного выполнения Комплекса мер (по выполнению минских договоренностей), являющегося безальтернативной основой урегулирования в Донбассе", - отмечается в заявлении.

Российское внешнеполитическое ведомство также выразило глубокое соболезнование семье погибшего гражданина США, работника медицинской компаний, сотрудничающей по контракту с ОБСЕ. Пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим, в МИД РФ призвали провести тщательное и объективное расследование. "Глубоко возмущены этой циничной акцией, повлекшей гибель человека и направленной против международных наблюдателей, которые работают во имя установления мира. Призываем провести тщательное и объективное расследование и привлечь виновных к ответственности", - отмечается в документе.

В МИД РФ подчеркнули, что произошедшее "подтверждает острую необходимость должного обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ, что зафиксировано в мандате миссии и не раз отмечалось лидерами стран нормандского формата, в том числе в ходе их последнего телефонного разговора 17 апреля".

23 апреля патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подорвался на мине в районе села Пришиб в провозглашенной Луганской народной республике. В миссии сообщили, что один человек погиб, еще двое получили ранения. В народной милиции ЛНР сообщили, что автомобиль миссии отклонился от основного маршрута, а в МГБ республики заявили о причастности к происшествию украинской диверсионно-разведывательной группы. 

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