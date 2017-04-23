Слуцкий: выход Ле Пен во второй тур говорит о росте протестных настроений во Франции

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Выход лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен во второй тур выборов французского президента свидетельствует о росте протестных настроений во Франции, в том числе против навязывания ценностей из-за океана. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Выход во второй тур лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен показывает рост протестных настроений не только во Франции, но и в целом в странах Западной Европы. Во многом это связано с миграционным кризисом, с протестами против навязывания ценностей с Дальнего Запада, а также развернувшейся в Европе террористической угрозой", - считает он. По мнению Слуцкого, "за Марин Ле Пен проголосовали те французы, которые хотят, чтобы их будущее и будущее Французской Республики делалось именно их руками, а не по указкам и методичкам из-за океана".

При этом он назвал предварительные итоги первого тура выборов президента Франции ожидаемыми. "Пока результаты первого тура выборов президента Франции оправдывают прогнозы - на финишную прямую избирательной гонки выходят кандидат от движения "На марше" Эмманюэль Макрон и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен", - сказал Слуцкий. Он добавил, что это также, "безусловно, связано с напряженной и даже скандальной избирательной кампанией".

"Сейчас, конечно, главная интрига - как распределятся голоса во втором туре. Не исключаю, что поддержка Марин Ле Пен может увеличиться за счет электората проигравших в первом туре кандидатов. Давайте подождем 7 мая", - заключил глава комитета.

Лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон и глава партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен лидируют по итогам голосования в первом туре президентских выборов во Франции. Такие предварительные данные озвучил телеканал BFM TV сразу после закрытия избирательных участков. Согласно предварительным оценкам, основанным на анализе социологической службы Elabe, Макрон занимает первое место, набирая 23,7% голосов, Ле Пен - вторая с результатом 22%.

Сразу следом за ними с минимальным отрывом идут кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Франсуа Фийон и лидер леворадикального движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон. Оба они набирают на данный момент по 19,5% голосов. В общей сложности в первом туре президентских выборов во Франции на этот раз принимали участие 11 кандидатов. Второй тур, в котором определится имя 25-го президента Франции, который сменит в Елисейском дворце отказавшегося баллотироваться на второй срок Франсуа Олланда, пройдет ровно через две недели, 7 мая.