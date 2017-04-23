Клинцевич: итоги первого тура выборов во Франции говорят об усилении атомизации общества

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МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Кандидат в президенты Франции Эмманюэль Макрон имеет больше шансов на победу во втором туре президентских выборов, чем лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен, однако проявившийся в первом туре крайний разброс мнений избирателей свидетельствует о начале процесса атомизации западного общества. Такое мнение высказал журналистам первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
"Очевидно, что во втором туре у Макрона больше шансов на победу, чем у Ле Пен. Уже сейчас многие проигравшие кандидаты призывают своих сторонников голосовать именно за него. Тем не менее, Макрон вряд ли станет тем президентом, который объединит Францию. Увы, время таких исполинских фигур, как генерал Шарль де Голь, похоже, прошло на Западе безвозвратно", - цитирует Клинцевича его пресс-служба.
По словам сенатора, выборы во Франции, продемонстрировавшие крайний разброс мнений электората, в целом показали, что во многих странах Запада набирает силу тенденция, которую можно охарактеризовать как атомизация общества. "Речь идет о существенном ослаблении социальных, культурных и других интеграторов. На мой взгляд, еще рано утверждать, что эта тенденция окончательно утвердилась, придя на смену глобализации, но не замечать ее уже нельзя",- отметил Клинцевич.
Первый тур президентских выборов состоялся во Франции 23 апреля. Согласно предварительным результатам, озвученным в 20:00 после закрытия избирательных участков, бывший министр экономики, лидер внепартийного движения "На марше" Эмманюэль Макрон занял первое место, получив до 24% голосов. Председатель "Национального фронта" Марин Ле Пен стала второй с 21,8% голосов. Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 7 мая.