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Путин в Петербурге пообщается с депутатами и проведет заседание попечительского совета РГО

Политика
24 апреля, 0:06 UTC+3 МОСКВА 24, апреля. /ТАСС
На мероприятии представят новых членов попечительского совета, состоится церемония вручения медалей РГО
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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин посетит Санкт-Петербург, где встретится с членами Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании, а также примет участие в заседании попечительского совета Русского географического общества (РГО). Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Дискуссия, ведущая к качественным решениям

Совет законодателей традиционно проходит в Таврическом дворце и приурочен ко Дню российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля. На встрече с участием сопредседателей - председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и спикера Госдумы Вячеслава Володина - основными темами обсуждения станут вопросы совершенствования законодательства о противодействии коррупции, законодательного обеспечения политики в сфере регулирования торговой деятельности и импортозамещения, совершенствования парламентского контроля на федеральном и региональном уровнях и основные направления совершенствования законодательства в сфере региональной политики.

Годом ранее, в апреле 2016 года, глава государства выступал на заседании Совета законодателей. Тогда президент обсудил с парламентариями ключевые вопросы работы представительных органов власти, а также целый ряд проблем внутрироссийской повестки дня. В частности, он предостерег депутатов от частых и фрагментарных поправок в законы.

"Излишняя частота и, я бы сказал, - фрагментарность изменения действующих федеральных законов, тем более кодифицированных правовых актов, безусловно, не идет на пользу делу", - сказал Путин. Он пояснил, что "это сильно осложняет правоприменение, а значит - создает проблемы для граждан, для участников экономической жизни, да и для самих органов управления".

Президент признал, что законодатели должны реагировать на требования быстро меняющейся жизни. "При этом нельзя допускать хаотичного и спонтанного пересмотра правовых норм, - констатировал глава государства. - Новые нормы нужно встраивать в систему действующего законодательства чрезвычайно аккуратно, не допуская коллизий норм и избыточного регулирования".

"Встреча законодателей - это диалог и дискуссия, а значит, выработка качественных и согласованных решений, это учет мнений и определение общих задач, это и общая ответственность перед избирателями нашей большой страны от Камчатки до Калининграда", - заявила ранее ТАСС вице-спикер нижней палаты Ирина Яровая. Она отметила, что понимание общих задач и действий парламентариями РФ - это "важнейших фактор суверенности России и защиты интересов ее граждан, демократический и правовой фундамент развития регионов и страны в целом, инструмент формирования и правовой защиты социальных экономических гарантий".

Итоги 2016 года и анонс новых проектов РГО

Также Владимир Путин примет участие в заседании попечительского совета Русского географического общества, которое пройдет в штаб-квартире РГО. На заседании будут подведены итоги деятельности организации за 2016 год и будут анонсированы наиболее яркие проекты 2017 года. На мероприятии представят новых членов попечительского совета, состоится церемония вручения медалей РГО.

Путин, который является председателем попечительского совета РГО, регулярно принимает участие в мероприятиях Общества. Выступая на церемонии вручения премий РГО в ноябре 2016 года, глава государства заявил, что работа Общества в последние годы вышла на общегосударственный уровень, она является примером того, как энтузиазм специалистов позволяет решать государственные задачи.

"Достаточно упомянуть съезд учителей географии, проект концепции преподавания географии в школе, разработку образовательных стандартов и нового учебника. Все это тоже очень позитивный пример того, как общественные инициатива специалистов и энтузиастов позволяет решать значимые, общенациональные задачи", - сказал тогда президент.

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