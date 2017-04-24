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Депутат Ковалев представит идеи по улучшению антитеррористических законов в Бюро ПА ОБСЕ

Политика
24 апреля, 0:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, апреля. /ТАСС
Заседание Бюро ПА ОБСЕ пройдет в Копенгагене
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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Депутат Госдумы, спецпредставитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по противодействию терроризму Николай Ковалев примет участие в заседании Бюро ПА ОБСЕ в Копенгагене, в ходе которого планирует представить предложения по совершенствованию и синхронизации антитеррористического законодательства стран ОБСЕ.

Заседание Бюро ассамблеи предваряет ежегодную сессию ассамблеи, которая в этот раз пройдет 5-9 июля в Минске. В повестке дня Бюро - утверждение докладов трех общих комитетов ПА: по политическим вопросам и безопасности, по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам, и по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде, а также утверждение повестки дня ПА ОБСЕ, отметил российский парламентарий. "На Бюро запланированы отчеты специальных представителей ПА ОБСЕ, что сделано, что предстоит сделать, - пояснил Ковалев. - Я там буду присутствовать как спецпредставитель ПА ОБСЕ по противодействию терроризму".

Политик уточнил, что намерен говорить о "прорехах в законодательстве стран, входящих в ОБСЕ, которые сегодня очевидны". "Угроза терроризма растет, мы стали свидетелями террористических всплесков", - констатировал он, напомнив о терактах в Санкт-Петербурге и в Париже.

"Но, к сожалению, взаимодействие остается на прежнем уровне", - признал Ковалев. В качестве примера он привел ситуацию, когда "во многих странах закон запрещает передавать индивидуальные данные конкретных лиц в другие государства". "Но тогда о каком взаимодействии в области противодействия международному терроризму мы можем говорить, если не можем даже обмениваться персональными данными?" - задался вопросом спецпредставитель ПА ОБСЕ. "Задача законодателя - усовершенствовать законы и написать их таким образом, чтобы они не препятствовали реальной борьбе с терроризмом", - убежден депутат.

По мнению Ковалева, ПА ОБСЕ следует принять резолюцию, "которая рекомендовала бы парламентам стран, входящих в ОБСЕ, совершенствовать законодательство именно в этой сфере". В этом контексте он напомнил, что ассамблея недавно по инициативе РФ утвердила резолюцию о необходимости оборудования воздушных судов средствами видеофиксации и передачи информации в режиме онлайн на случай захвата лайнера.

Кроме того, в своем выступлении на Бюро Ковалев рассчитывает вновь обратить внимание парламентариев ОБСЕ на российские инициативы о создании международной антитеррористической организации по аналогии с Интерполом, а также об учреждении в ассамблее специального комитета по борьбе с терроризмом.

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