В Госдуме предлагают запретить экс-чиновникам работать в иностранных компаниях

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по обороне и комиссии по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ Павел Дорохин (КПРФ) намерен в ближайшее время внести на рассмотрение палаты законопроект, которым предлагается запретить экс-чиновникам работать в иностранных компаниях в течение пяти лет после увольнения с госслужбы.

Суть инициативы

"Гражданин, замещавший должность государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами РФ, в течение пяти лет после увольнения... не имеет права замещать на условиях трудового договора должности в иностранной организации, в иностранных структурах без образования юридического лица, в НКО, выполняющей функции иностранного агента, или выполнять в данной организации или в иностранных структурах работу (оказывать услуги) на условиях гражданско-правового договора", - говорится в законопроекте, копия которого есть у агентства.

"Данную инициативу разработал президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков", - пояснил Дорохин ТАСС. Идея представляется депутату актуальной "с учетом сложной международной обстановки и давления на Россию, а также возможности передачи чувствительных данных от чиновников к так называемым зарубежным партнерам". "Если чиновник, отработав какое-то время, переходит в иностранную компанию по своему профилю, это является контрпродуктивным для нашей страны", - убежден он.

"В ближайшее время я планирую обсудить это предложение с руководством партии и на фракции, затем с руководством Думы и внести его в качестве субъекта законодательной инициативы", - сообщил парламентарий, выразив надежду на то, что законопроект получит поддержку всех думских фракций.

Дорохин также подтвердил, что ему известны примеры лоббизма интересов иностранных компаний со стороны экс- чиновников, трудившихся в российским ОПК. "К сожалению, такие примеры есть, - сказал он. - Я не буду приводить названия, но есть несколько предприятий, в одном из выступлений на это намекал и (вице-премьер Дмитрий) Рогозин, который курирует ОПК".

Устранить жажду личной наживы

"Сегодня многие граждане России воспринимают работу в органах госвласти как основу для дальнейшего карьерного роста в коммерческих организациях", - говорится в обращении президента "Аванти" Рахмана Янсукова на имя руководства Госдумы, в котором тот просит поддержать инициативу.

"На первый план выходят конкурентные преимущества, связанные не с интеллектуальными и личностными качествами, а с наличием знакомых, способных "решить" вопрос", - полагает глава ассоциации. По его мнению, принятие инициативы позволит "устранить жажду личной наживы как основополагающего критерия при выборе работы в органах госвласти, а также минимизирует риски вербовки бывших чиновников иностранными структурами".

Мировая практика показывает, что страны с наименьшим уровнем коррупции уже давно приняли у себя подобные меры, отмечает Янсуков. "И даже в США, где официальные расходы на лоббизм составляют $3,24 млрд в год, одним из первых указов президента Дональда Трампа стал документ, накладывающий пятилетнее ограничение на лоббизм и полный запрет продвижения интересов других государств для бывших чиновников", - сказано в его обращении.