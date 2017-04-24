Лидер "Справедливой России" готов баллотироваться в президенты

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов готов баллотироваться в президенты РФ, если съезд партии выдвинет его кандидатуру.

"У нас много достойных кандидатов. Если съезд доверит мне, я готов", - заявил он сегодня журналистам.

При этом Миронов заверил, что "Справедливая Россия" обязательно будет принимать участие в выборах президента РФ, но с конкретным кандидатом от партии определится только на предвыборном съезде осенью.

"Партия чувствует потенциал... Если съезд в свое время определится, что (необходимо) идти на президентские выборы, чтобы влиять на политическую повестку дня... Если съезд доверит мне, то я готов", - еще раз подтвердил Миронов.

Вместе с тем он добавил, что у партии "есть самые неожиданные варианты". "У нас есть очень много потенциальных кандидатов среди женщин, у нас есть подрастающий кадровый резерв... Определяться будем на съезде партии", - заключил лидер справороссов.