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Лидер "Справедливой России" готов баллотироваться в президенты

Политика
24 апреля, 11:08 дата обновления: 24 апреля, 11:20 UTC+3
Сергей Миронов подчеркнул, что партия обязательно будет принимать участие в выборах президента РФ, но с конкретным кандидатом определится только на предвыборном съезде осенью
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Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов готов баллотироваться в президенты РФ, если съезд партии выдвинет его кандидатуру.

"У нас много достойных кандидатов. Если съезд доверит мне, я готов", - заявил он сегодня журналистам.

При этом Миронов заверил, что "Справедливая Россия" обязательно будет принимать участие в выборах президента РФ, но с конкретным кандидатом от партии определится только на предвыборном съезде осенью.

"Партия чувствует потенциал... Если съезд в свое время определится, что (необходимо) идти на президентские выборы, чтобы влиять на политическую повестку дня... Если съезд доверит мне, то я готов", - еще раз подтвердил Миронов.

Вместе с тем он добавил, что у партии "есть самые неожиданные варианты". "У нас есть очень много потенциальных кандидатов среди женщин, у нас есть подрастающий кадровый резерв... Определяться будем на съезде партии", - заключил лидер справороссов.

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