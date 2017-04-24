Песков: РФ готова выстраивать добрые отношения с Францией

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Россия намерена работать над выстраиванием добрых отношений с Францией и уважает выбор французского народа, который он сделал в ходе выборов президента республики. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать итоги состоявшегося голосования во Франции.

"Являемся сторонниками выстраивания добрых взаимовыгодных отношений", - сказал он. "Мы с уважением относимся к выбору французов", - добавил Песков.

ТАСС/Ruptly/Reuters

Согласно предварительным данным МВД Франции, лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон лидирует в первом туре выборов президента республики, набрав 23,86% голосов. Председатель "Национального фронта" Марин Ле Пен получила 21,43% голосов, став вторым кандидатом, прошедшим во второй тур, который состоится 7 мая.