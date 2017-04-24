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Лавров призывает ЕС сосредоточиться на реальных рисках безопасности

Политика
24 апреля, 11:31 UTC+3
Министр иностранных дел России также сообщил, что РФ заинтересована в восстановлении сотрудничества с ЕС
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Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и министр иностранных дел России Сергей Лавров

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и министр иностранных дел России Сергей Лавров

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Москва призывает ЕС сосредоточиться на реальных, а не вымышленных угрозах безопасности. Об этом заявил  министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии переговоров с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

"Выражаю признательность внешнеполитической службе ЕС за соболезнования в связи с терактом в Санкт-Петербурге. Этот бесчеловечный акт стоит в одном ряду с другими террористическими преступлениями, которыми были охвачены другие европейские города, - сказал Лавров. - Поэтому видима необходимость сконцентрироваться на наших общих реальных угрозах, а не вымышленных рисках безопасности".

"Отношения между РФ и Западом переживают непростой период. По-прежнему нацелены на восстановление полноценного сотрудничества с Евросоюзом, нашим крупнейшим торгово-экономическим партнером, - сказал он. - Неоднократно высказывали нашу принципиальную готовность нормализовывать отношения такими темпами, какие будут приемлемы для ЕС".

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Персоны
Могерини, Федерика Лавров, Сергей Викторович
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