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Новая администрация президента США пока не связывалась со Сноуденом

Политика
24 апреля, 11:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, апреля. /ТАСС
Бывший сотрудник американских спецслужб учит русский язык
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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Новая администрация президента США Дональда Трампа пока не выходила на связь с бывшим сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом. Об этом  ТАСС сообщил его адвокат Анатолий Кучерена.

"Нет, связываться с ним никто не пытался. Я считаю, что позиция Сноудена им обозначена и никак не поменялась. На сегодняшний день практически ничего не изменилось, он проживает и работает в России", - сказал Кучерена.

Он добавил, что Сноуден в настоящее время учит русский язык. "Он начал учить русский язык и уже даже немного говорит по-русски", - сказал адвокат.

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден передал СМИ документы о программах электронной слежки американского Агентства национальной безопасности, а в июне 2013 года бежал из Соединенных Штатов в Гонконг. Оттуда он вылетел в Москву, чтобы направиться из российской столицы в Эквадор. Однако в итоге он остался на территории РФ после того, как власти США аннулировали его паспорт. В 2014 году Сноуден получил вид на жительство в России сроком на три года.

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