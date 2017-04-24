Новая администрация президента США пока не связывалась со Сноуденом

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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Новая администрация президента США Дональда Трампа пока не выходила на связь с бывшим сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Анатолий Кучерена.
"Нет, связываться с ним никто не пытался. Я считаю, что позиция Сноудена им обозначена и никак не поменялась. На сегодняшний день практически ничего не изменилось, он проживает и работает в России", - сказал Кучерена.
Он добавил, что Сноуден в настоящее время учит русский язык. "Он начал учить русский язык и уже даже немного говорит по-русски", - сказал адвокат.
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден передал СМИ документы о программах электронной слежки американского Агентства национальной безопасности, а в июне 2013 года бежал из Соединенных Штатов в Гонконг. Оттуда он вылетел в Москву, чтобы направиться из российской столицы в Эквадор. Однако в итоге он остался на территории РФ после того, как власти США аннулировали его паспорт. В 2014 году Сноуден получил вид на жительство в России сроком на три года.