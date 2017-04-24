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Аксенов: Крым никогда не будет разделен по национальному признаку

Политика
24 апреля, 11:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, апреля. /ТАСС
Глава республики прокомментировал предложение экс-советника президента США по нацбезопасности Збигнева Бжезинского поделить полуостров между русскими, украинцами и крымскими татарами
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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Республика Крым никогда не будет разделена по национальному признаку, полуостров навсегда останется российским. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов, комментируя предложение бывшего советника президента США по национальной безопасности Збигнева Бжезинского поделить республику между русскими, украинцами и крымскими татарами.

"Крым делиться по национальному признаку никогда не будет. В Крыму, наверное, сегодня межнациональный климат самый комфортный за последние 25 лет, и все социологические опросы это подтверждают. Более 90% крымчан считают межнациональные отношения положительными", - сказал Аксенов в интервью телеканалу НТВ, которое размещено на его сайте.

Как отметил Аксенов, в Крыму ведется большая работа по налаживанию межнациональных отношений с использованием трех языков, на которых разговаривают в регионе. "В Крыму три национальных языка: русский, украинский и крымско-татарский. Другие страны похвастаться таким обилием государственных языков, наверное, в этой части не могут", - подчеркнул он.

Ранее американский политолог Збигнев Бжезинский в интервью польской Gazeta Wyborcza озвучил предложение решить "крымский вопрос" на основе разделения по национальному признаку. По его словам, сегодня "не может быть и речи о передаче Крыма полностью Украине, как и не может быть речи о его возвращении целиком России". Поэтому, как отметил он, "со временем можно достичь определенного политического решения, согласно которому Крым будет поделен на основе признания и учета интересов трех национальностей: русских, украинцев и крымских татар".

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Аксенов, Сергей Валерьевич
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