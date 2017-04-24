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Москва пока не получала от США сообщений о новых назначениях в Госдепе

Политика
24 апреля, 12:26 дата обновления: 24 апреля, 12:37 UTC+3
Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Москва пока не получала от Вашингтона сообщений о новых назначениях людей в Госдепе США, занимающихся Украиной. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Мы видели сообщения о том, что такое назначение администрацией США будет проведено, - сказал он. - Информацию в дополнение к этому от американской стороны мы не получали".

Окончательных решений не выработано

Представитель Госдепартамента США 21 апреля, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил, что администрация во главе с президентом Дональдом Трампом действительно обсуждает возможность учреждения поста спецпредставителя США по урегулированию на Украине, "но окончательных решений не выработано".

Ранее американское интернет-издание BuzzFeed, ссылаясь на двух неназванных европейских должностных лиц, сообщало, что правительство США, как ожидается, назначит специального посланника по урегулированию ситуации на Украине, который будет вести диалог напрямую с помощником президента России Владиславом Сурковым. Согласно изложенным BuzzFeed данным, такое кадровое решение не потребует утверждения в Сенате Конгресса США. При предыдущей американской администрации во главе с президентом Бараком Обамой несколько раундов переговоров с Сурковым по Украине провела помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд. Возможное новое назначение поддерживается Францией и Германией как способ расширения масштабов участия США в процессе преодоления кризиса на Украине и, соответственно, усиления давления Запада на Россию на этом направлении, пишет BuzzFeed.

Белый дом подтверждать или опровергать данные, опубликованные BuzzFeed, не стал. "У меня ничего на этот счет для вас нет", - ответил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, когда на регулярном брифинге для журналистов в пятницу его спросили об этом материале. Спайсер был в курсе данной публикации.

В структуре американского внешнеполитического ведомства до настоящего времени числилось 17 спецпосланников, часть из которых считается президентскими, и 15 спецпредставителей. Согласно данным американской печати, новая исполнительная ветвь власти США собиралась ликвидировать часть этих должностей.

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