Рябков: гендиректор ОЗХО не приедет на конференцию по безопасности в Москву

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю не приедет на конференцию по безопасности, которую Минобороны РФ организует в Москве 26-27 апреля. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Нет, не подтверждается, не приедет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Рябков отметил, что на конференцию были приглашены также представители США, однако они, скорее всего, воздержатся от участия.

"Американцев мы традиционно приглашаем на уровне высокопоставленных представителей, - отметил он. - Но они в силу известных самоограничений обычно от этого воздерживаются". "В этом году, как я понимаю, позиция аналогичная", - сказал дипломат.

Московская конференция по безопасности, которую организует Министерство обороны РФ, будет посвящена наиболее острым проблемам глобальной и региональной безопасности. "В центр пленарных заседаний форума будут вынесены вопросы борьбы с международным терроризмом, проблемы безопасности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, роль военных ведомств в укреплении безопасности в различных регионах мира", - говорится на сайте конференции.

Кроме этого, в ходе форума "будут затронуты вопросы борьбы с терроризмом и радикализмом на Ближнем Востоке, безопасности информационного пространства, проблематика ПРО, обеспечение безопасности в Центральной Азии", указывается в материалах к конференции.

Ранее замминистра обороны генерал-лейтенант Александр Фомин сообщил, что на конференции ожидается более 700 гостей, в том числе около 500 из зарубежных государств. Свое участие в ней подтвердили представители 78 стран, в том числе более 20 глав оборонных ведомств.

О позиции по Сирии

Рябков также сообщил, что у Москвы и Вашингтона сохраняются разногласия в ряде вопросов по Сирии.

"Они с самого начала не подтвердили, что будут готовы к этой трехсторонней встрече, - сказал он. - Причина этого, наверное, глубже, чем просто нестыковки графиков. Наверное, мы имеем здесь дело с определенными разночтениями в подходе Москвы и Вашингтона к вопросам, которые там надо было обсуждать".