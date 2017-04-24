Лавров: на переговорах с Могерини затрагивался вопрос санкций

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Вопрос санкций, введенных Европейским союзом против России в 2014 году, затрагивался на состоявшихся переговорах министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини. Об этом глава российского дипведомства заявил на пресс-конференции по итогам переговоров.

"Что касается санкций, то да, этот вопрос всплывал в нашей беседе, - сказал министр. - Мы сами этот вопрос не затрагиваем, но он всплывал неизбежно, потому что санкции являются частью тех искусственных проблем, которые накаливают наши отношения с Евросоюзом".

Глава МИД РФ подчеркнул, что проблемы в двусторонних отношениях надо обсуждать, а не делать из них искусственные препятствия.

"Несмотря на системную проблему, у нас есть желание продолжать разговаривать, - сказал министр. - Будем надеяться, что возобладает здравая оценка того, что происходит". "В любом случае, - подчеркнул Лавров, - мы соседи, проблемы лучше обсуждать, чем делать из них искусственные препятствия для диалога".

В ходе переговоров Россия и Евросоюз подтвердили заинтересованность в укреплении политического диалога, который должен стать регулярным.

"Отношения переживают не самые простые времена, но в ходе этих переговоров никто никого ничему не учил, старались услышать друг друга, - сказал министр. - Считаю, что это единственно верный подход". "Подтвердили обоюдную заинтересованность в активизации политического диалога, который, по нашему убеждению, должен быть поставлен на регулярную основу", - подчеркнул Лавров.

Он заявил, что Москва рассчитывает на ответ Брюсселя на предложения по инвентаризации двусторонних отношений.

Лавров напомнил, что чуть менее года назад Москва предложила Брюсселю инвентаризировать двусторонние отношения. "Сегодня мы убедились, что эта бумага зашита в досье, с которым делегация приехала в Москву, - отметил Лавров. - Рассчитываем, что она продолжает изучаться и что ответ поступит".

"Рассчитываем, что ответ будет основан на практических интересах наших партнеров, а не идеологических предвзятостях отдельных членов Евросоюза", - подчеркнул глава МИД РФ.

Ситуация на Украине

В ходе встречи Лавров, в частности, заявил, что Киев пытается в корне переписать минские договоренности, ЕС должен воздействовать на Украину.

"Наши украинские соседи пытаются изменить договоренность, в корне переписать ее и подчинить ее своим интересам, что сделает процесс тупиковым, - подчеркнул Лавров. - Рассчитываю, что наши коллеги из ЕС в своей работе с правительством Украины будут добиваться строгого выполнения Минских договоренностей".

Глава МИД РФ подчеркнул, что гибель сотрудника Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ при подрыве автомобиля в Донбассе должна быть расследована тщательно и быстро.

"Инцидент в Донбассе должен быть расследован тщательно, быстро, полностью транспарентно, - сказал министр. - Кто бы ни был виновен, эти люди должны быть привлечены к ответственности".

Глава МИД РФ также выразил соболезнования американским коллегам, которые потеряли одного из своих граждан в результате этого инцидента. "У нас единое мнение, что здесь надо собрать все факты и не допустить, чтобы и эта трагедия стала поводом для политических спекуляций", - подчеркнул Лавров.

В воскресенье, 23 апреля, в Донбассе подорвался автомобиль наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Погиб медик из США, который работал на организацию, ранения получили еще двое сотрудников миссии - граждане Чехии и Германии.

Расследование инцидента в Хан-Шейхуне

Москва рассчитывает, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) все-таки направит экспертов в сирийский город Хан-Шейхун и на аэродром Шайрат.

"Мы будем рассчитывать, что все-таки ОЗХО строго на основе своего мандата, который требует обеспечить максимально широкое географическое представительство экспертов, направит специалистов и в Хан-Шейхун, и на аэродром Шайрат, - сказал Сергей Лавров. - Чтобы все было транспарентно и не облекалось в какую-то тайну от стран-членов, которые оплачивают работу этого механизма".