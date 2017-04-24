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Лавров: на переговорах с Могерини затрагивался вопрос санкций

Политика
24 апреля, 13:30 дата обновления: 24 апреля, 14:07 UTC+3
Как подчеркнул глава МИД РФ, эта тема всплыла неизбежно, "потому что санкции являются частью тех искусственных проблем, которые накаливают наши отношения с Евросоюзом"
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Вопрос санкций, введенных Европейским союзом против России в 2014 году, затрагивался на состоявшихся переговорах министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини. Об этом глава российского дипведомства заявил на пресс-конференции по итогам переговоров.

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"Что касается санкций, то да, этот вопрос всплывал в нашей беседе, - сказал министр. - Мы сами этот вопрос не затрагиваем, но он всплывал неизбежно, потому что санкции являются частью тех искусственных проблем, которые накаливают наши отношения с Евросоюзом".

Глава МИД РФ подчеркнул, что проблемы в двусторонних отношениях надо обсуждать, а не делать из них искусственные препятствия. 

"Несмотря на системную проблему, у нас есть желание продолжать разговаривать, - сказал министр. - Будем надеяться, что возобладает здравая оценка того, что происходит". "В любом случае, - подчеркнул Лавров, - мы соседи, проблемы лучше обсуждать, чем делать из них искусственные препятствия для диалога".

В ходе переговоров Россия и Евросоюз подтвердили заинтересованность в укреплении политического диалога, который должен стать регулярным. 

"Отношения переживают не самые простые времена, но в ходе этих переговоров никто никого ничему не учил, старались услышать друг друга, - сказал министр. - Считаю, что это единственно верный подход". "Подтвердили обоюдную заинтересованность в активизации политического диалога, который, по нашему убеждению, должен быть поставлен на регулярную основу", - подчеркнул Лавров.

Он заявил, что Москва рассчитывает на ответ Брюсселя на предложения по инвентаризации двусторонних отношений. 

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Лавров напомнил, что чуть менее года назад Москва предложила Брюсселю инвентаризировать двусторонние отношения. "Сегодня мы убедились, что эта бумага зашита в досье, с которым делегация приехала в Москву, - отметил Лавров. - Рассчитываем, что она продолжает изучаться и что ответ поступит".

"Рассчитываем, что ответ будет основан на практических интересах наших партнеров, а не идеологических предвзятостях отдельных членов Евросоюза", - подчеркнул глава МИД РФ.

Ситуация на Украине

В ходе встречи Лавров, в частности, заявил, что Киев пытается в корне переписать минские договоренности, ЕС должен воздействовать на Украину. 

"Наши украинские соседи пытаются изменить договоренность, в корне переписать ее и подчинить ее своим интересам, что сделает процесс тупиковым, - подчеркнул Лавров. - Рассчитываю, что наши коллеги из ЕС в своей работе с правительством Украины будут добиваться строгого выполнения Минских договоренностей".

Глава МИД РФ подчеркнул, что гибель сотрудника Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ при подрыве автомобиля в Донбассе должна быть расследована тщательно и быстро. 

"Инцидент в Донбассе должен быть расследован тщательно, быстро, полностью транспарентно, - сказал министр. - Кто бы ни был виновен, эти люди должны быть привлечены к ответственности".

Глава МИД РФ также выразил соболезнования американским коллегам, которые потеряли одного из своих граждан в результате этого инцидента. "У нас единое мнение, что здесь надо собрать все факты и не допустить, чтобы и эта трагедия стала поводом для политических спекуляций", - подчеркнул Лавров.

В воскресенье, 23 апреля, в Донбассе подорвался автомобиль наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Погиб медик из США, который работал на организацию, ранения получили еще двое сотрудников миссии - граждане Чехии и Германии.

Расследование инцидента в Хан-Шейхуне

Москва рассчитывает, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) все-таки направит экспертов в сирийский город Хан-Шейхун и на аэродром Шайрат.

"Мы будем рассчитывать, что все-таки ОЗХО строго на основе своего мандата, который требует обеспечить максимально широкое географическое представительство экспертов, направит специалистов и в Хан-Шейхун, и на аэродром Шайрат, - сказал Сергей Лавров. - Чтобы все было транспарентно и не облекалось в какую-то тайну от стран-членов, которые оплачивают работу этого механизма".

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Санкции в отношении России Гибель наблюдателя ОБСЕ под Луганском
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