Песков: в РФ нужно создать атмосферу тотальной нетерпимости к коррупции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Россия прошла "хорошее расстояние" в борьбе с коррупцией, но процесс не ограничен по времени, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Что касается самого процесса борьбы с коррупцией, то уже ясно, что это не набор каких-то разовых акций, а это действительно планомерная работа, которая имеет своей главной целью создание атмосферы тотальной нетерпимости к коррупции в любых ее проявлениях", - сказал представитель Кремля журналистам.

"Мне кажется, в этом плане мы прошли хорошее расстояние, хотя эта работа постоянная, она никак не ограничена во времени", - подчеркнул Песков.

По его словам, "ведется планомерная работа, достаточно методическая". Представитель Кремля признал, что, "безусловно, существуют определенные резервы для совершенствования нашего антикоррупционного законодательства, хотя эта работа тоже ведется на постоянной основе и здесь есть определенные заметные достижения".

Песков добавил, что тема борьбы с коррупцией будет обсуждаться на сегодняшнем заседании Совета законодателей, в котором примет участие президент России Владимир Путин.