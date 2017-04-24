Песков: в РФ нужно создать атмосферу тотальной нетерпимости к коррупции

Министр спорта РФ Колобков наградил победителей и призеров зимней СпартакиадыСпорт 24 апреля, 15:40
"Справедливая Россия" предлагает до 7 лет тюрьмы за незаконное обогащение чиновниковПолитика 24 апреля, 15:38
Глеб Панфилов снимет фильм "Один день Ивана Денисовича"Культура 24 апреля, 15:37
На лидера украинских радикалов Ляшко завели дело о незаконном обогащенииМеждународная панорама 24 апреля, 15:35
Путин: интересы граждан РФ должны быть защищены при большом притоке трудовых мигрантовОбщество 24 апреля, 15:31
Маркин: правоохранительные органы нормально отработали матч "Ростов" - "Спартак"Спорт 24 апреля, 15:29
Рождение Рима: как старейший город мира отметил день своего основанияОбщество 24 апреля, 15:19
С 16 по 20 мая Санкт-Петербург превратится в юридическую столицу мираНовости партнеров 24 апреля, 15:11
Объемы перевозок в Хасанском направлении к 2025 году могут вырасти до 22,9 млн тоннТранспорт 24 апреля, 15:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Россия прошла "хорошее расстояние" в борьбе с коррупцией, но процесс не ограничен по времени, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Что касается самого процесса борьбы с коррупцией, то уже ясно, что это не набор каких-то разовых акций, а это действительно планомерная работа, которая имеет своей главной целью создание атмосферы тотальной нетерпимости к коррупции в любых ее проявлениях", - сказал представитель Кремля журналистам.
"Мне кажется, в этом плане мы прошли хорошее расстояние, хотя эта работа постоянная, она никак не ограничена во времени", - подчеркнул Песков.
По его словам, "ведется планомерная работа, достаточно методическая". Представитель Кремля признал, что, "безусловно, существуют определенные резервы для совершенствования нашего антикоррупционного законодательства, хотя эта работа тоже ведется на постоянной основе и здесь есть определенные заметные достижения".
Песков добавил, что тема борьбы с коррупцией будет обсуждаться на сегодняшнем заседании Совета законодателей, в котором примет участие президент России Владимир Путин.