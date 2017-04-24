Кремль считает важным провести расследование гибели сотрудника ОБСЕ в Донбассе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Гибель сотрудника Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе должна быть расследована, кто будет заниматься этим расследованием - вопрос договоренности сторон. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы считаем, что надлежит самым тщательным образом провести расследование этого инцидента", - сказал представитель Кремля, выразив соболезнования в связи с гибелью представителя ОБСЕ.

"Главное - провести расследование как таковое, это главная задача. Кто будет непосредственно заниматься этим расследованием - это зависит от договоренности заинтересованных сторон", - заключил Песков.

В целом пресс-секретарь президента напомнил, что МИД РФ уже дал исчерпывающий комментарий по данной теме. "Хочу лишь еще раз подтвердить, что, безусловно, мы решительно осуждаем это происшествие, мы считаем, что это большая неприятность, большая трагедия с учетом того, что погиб один из наблюдателей, мы выражаем соболезнования его родственникам, желаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал во время этого подрыва", - сказал представитель Кремля.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что гибель сотрудника ОБСЕ при подрыве автомобиля в Донбассе должна быть расследована тщательно, быстро и полностью транспарентно, и, кто бы ни был виновен, "эти люди должны быть привлечены к ответственности".

23 апреля в Донбассе подорвался автомобиль наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Погиб медик из США, который работал на организацию, ранения получили еще двое сотрудников миссии - граждане Чехии и Германии.