Песков: у Кремля нет оснований не верить Кадырову

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. У Кремля нет оснований подозревать главу Чечни Рамзана Кадырова в том, что он предоставил президенту РФ Владимиру Путину неверную информацию, касающуюся ситуации с представителями нетрадиционной сексуальной ориентации.
"У нас нет никаких оснований считать, что Кадыров мог представить какую-то неверную информацию главе государства", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, "помимо всего прочего, президент руководствуется информацией, которую он получает по линии специальных служб, правоохранительных органов, Федеральной службы безопасности". "Каких-либо обращений граждан, о которых указывается в сообщениях СМИ, не было, поэтому у нас нет никаких оснований говорить о наличии тех фактов, о которых упоминается", - отметил представитель Кремля.
Он обратил внимание на то, что "сам глава Республики Чечня Рамзан Кадыров достаточно однозначно назвал эти сообщения клеветой". Песков пояснил: "До тех пор, пока не будет каких-то персонифицированных заявление на этот счет (с доказательствами обратного) - не абстрактных, обезличенных, а персонифицированных - мы не имеем никаких оснований не доверять главе республики".
"Новая газета" ранее обвинила Кадырова в обмане президента во время встречи 19 апреля. Тогда глава Чечни заверил Путина, что о каких-либо угроза в адрес журналистов за публикации о ситуации в республике не может быть и речи.