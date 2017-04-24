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Песков: у Кремля нет оснований не верить Кадырову

Политика
24 апреля, 14:37 дата обновления: 24 апреля, 15:02 UTC+3
Оснований подозревать главу Чечни в том, что он предоставил неверную информацию о ситуации с представителями нетрадиционной сексуальной ориентации, нет, подчеркнул пресс-секретарь
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Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. У Кремля нет оснований подозревать главу Чечни Рамзана Кадырова в том, что он предоставил президенту РФ Владимиру Путину неверную информацию, касающуюся ситуации с представителями нетрадиционной сексуальной ориентации.

"У нас нет никаких оснований считать, что Кадыров мог представить какую-то неверную информацию главе государства", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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По его словам, "помимо всего прочего, президент руководствуется информацией, которую он получает по линии специальных служб, правоохранительных органов, Федеральной службы безопасности". "Каких-либо обращений граждан, о которых указывается в сообщениях СМИ, не было, поэтому у нас нет никаких оснований говорить о наличии тех фактов, о которых упоминается", - отметил представитель Кремля.

Он обратил внимание на то, что "сам глава Республики Чечня Рамзан Кадыров достаточно однозначно назвал эти сообщения клеветой". Песков пояснил: "До тех пор, пока не будет каких-то персонифицированных заявление на этот счет (с доказательствами обратного) - не абстрактных, обезличенных, а персонифицированных - мы не имеем никаких оснований не доверять главе республики".

"Новая газета" ранее обвинила Кадырова в обмане президента во время встречи 19 апреля. Тогда глава Чечни заверил Путина, что о каких-либо угроза в адрес журналистов за публикации о ситуации в республике не может быть и речи.

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Кадыров, Рамзан Ахматович Песков, Дмитрий Сергеевич
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