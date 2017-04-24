Песков: заявления об атаках хакеров РФ на штаб Макрона повторяют ситуацию с США

"Справедливая Россия" предлагает до 7 лет тюрьмы за незаконное обогащение чиновниковПолитика 24 апреля, 15:38
Глеб Панфилов снимет фильм "Один день Ивана Денисовича"Культура 24 апреля, 15:37
На лидера украинских радикалов Ляшко завели дело о незаконном обогащенииМеждународная панорама 24 апреля, 15:35
Маркин: правоохранительные органы нормально отработали матч "Ростов" - "Спартак"Спорт 24 апреля, 15:29
Рождение Рима: как старейший город мира отметил день своего основанияОбщество 24 апреля, 15:19
С 16 по 20 мая Санкт-Петербург превратится в юридическую столицу мираНовости партнеров 24 апреля, 15:11
Объемы перевозок в Хасанском направлении к 2025 году могут вырасти до 22,9 млн тоннТранспорт 24 апреля, 15:09
Путин: решения законодателей должны быть выверены, не нужно ждать "манны небесной"Политика 24 апреля, 15:07
МИД РФ: под Дамаском могут быть устроены провокации с применением химоружияПолитика 24 апреля, 14:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Обвинения в адрес России о якобы хакерских атаках на серверы Демократической партии США во время выборов до сих пор ничем не подтверждены, а нынешние подобные заявления о якобы компьютерных взломах в штабе кандидата на пост президента Франции, основателя движения "На марше" Эмманюэля Макрона, схожи с заявлениями Вашингтона, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.
"Это все напоминает те обвинения, которые звучали из Вашингтона и которые до сих пор остаются повисшими в воздухе, не добавляя чести авторам этих заявлений", - сказал он.
"Какие это группы (хакеров), откуда, почему Россия (назвала автором этих атак)?" - перечислил Песков вопросы, на которые нет ответов.
Во время предвыборной кампании в США в прошлом году из Вашингтона неоднократно звучали заявления на разных уровнях о том, что Россия якобы посредством хакерских атак вмешивается в избирательный процесс и даже взломала серверы Демократической партии. Никаких подтверждений подобных заявлений предоставлено не было.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг утверждения СМИ о том, что победа кандидата в президенты Франции, основателя движения "На марше" Эмманюэля Макрона в первом туре выборов является нежелательным развитием событий для России.
"Это совершенно неверные утверждения, достаточно примитивные", - заявил пресс-секретарь журналистам.
"Россия никогда не вмешивалась, не вмешивается и никогда не будет вмешиваться в электоральные процессы в других странах", - заявил пресс-секретарь президента РФ.
Он отметил, что Москва с уважением относится к выбору французского народа и выступает за развитие отношений с этой страной.
"Это очень важные выборы на европейском континенте", - оценил первый тур президентских выборов во Франции пресс-секретарь президента России.
Он напомнил, что "Россия и Франция имеют давние отношения, исторические отношения, богатые своими традициями". "Мы выступаем за дальнейшее развитие этих отношений", - подчеркнул представитель Кремля.
"Что касается выборов, то мы с уважением относимся к выбору французов, французского народа. Именно французы должны решать, кто будет их президентом", - отметил пресс-секретарь российского лидера.
23 апреля во Франции прошел первый тур выборов президента страны. По предварительным данным, первое место занимает основатель движения "На марше", бывший министр экономики Эмманюэль Макрон, второе - лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен.