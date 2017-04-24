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Песков: заявления об атаках хакеров РФ на штаб Макрона повторяют ситуацию с США

Политика
24 апреля, 14:51 дата обновления: 24 апреля, 14:59 UTC+3
Подобные обвинения остаются "повисшими в воздухе" и не добавляют чести их авторам, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ
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Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

© AP Photo/Pavel Golovkin

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/.  Обвинения в адрес России о якобы хакерских атаках на серверы Демократической партии США во время выборов до сих пор ничем не подтверждены, а нынешние подобные заявления о якобы компьютерных взломах в штабе кандидата на пост президента Франции, основателя движения "На марше" Эмманюэля Макрона, схожи с заявлениями Вашингтона, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

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"Это все напоминает те обвинения, которые звучали из Вашингтона и которые до сих пор остаются повисшими в воздухе, не добавляя чести авторам этих заявлений", - сказал он.

"Какие это группы (хакеров), откуда, почему Россия (назвала автором этих атак)?" - перечислил Песков вопросы, на которые нет ответов.

Во время предвыборной кампании в США в прошлом году из Вашингтона неоднократно звучали заявления на разных уровнях о том, что Россия якобы посредством хакерских атак вмешивается в избирательный процесс и даже взломала серверы Демократической партии. Никаких подтверждений подобных заявлений предоставлено не было.

Москва уважает выбор французов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг утверждения СМИ о том, что победа кандидата в президенты Франции, основателя движения "На марше" Эмманюэля Макрона в первом туре выборов является нежелательным развитием событий для России.

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"Это совершенно неверные утверждения, достаточно примитивные", - заявил пресс-секретарь журналистам.

"В России традиционно готовы и хотят выстраивать добрые отношения с теми, кто так же настроен на позитивный лад и кто считает, что решение существующих разногласий возможно только путем диалога, путем принятия во внимание взаимных интересов", - отметил Песков. "Говорить о том, что Россия больше или меньше поддерживает того или иного кандидата было бы неверно", - подчеркнул он.

"Россия никогда не вмешивалась, не вмешивается и никогда не будет вмешиваться в электоральные процессы в других странах", - заявил пресс-секретарь президента РФ.

Он отметил, что Москва с уважением относится к выбору французского народа и выступает за развитие отношений с этой страной. 

"Это очень важные выборы на европейском континенте", - оценил первый тур президентских выборов во Франции пресс-секретарь президента России.

Он напомнил, что "Россия и Франция имеют давние отношения, исторические отношения, богатые своими традициями". "Мы выступаем за дальнейшее развитие этих отношений", - подчеркнул представитель Кремля.

"Что касается выборов, то мы с уважением относимся к выбору французов, французского народа. Именно французы должны решать, кто будет их президентом", - отметил пресс-секретарь российского лидера.

23 апреля во Франции прошел первый тур выборов президента страны. По предварительным данным, первое место занимает основатель движения "На марше", бывший министр экономики Эмманюэль Макрон, второе - лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен.

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Темы
Президентские выборы во Франции
Персоны
Макрон, Эмманюэль Песков, Дмитрий Сергеевич
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