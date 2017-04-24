Кремль хочет знать, что послужило основанием для обвинений Данией РФ в хакерских атаках

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Кремль хотел бы знать, что послужило основанием для заявлений главы министерства обороны Дании, утверждающего, что хакеры из России взломали электронную почту сотрудников его ведомства.
"Конечно, интересно понять, что такое Россия. Россия - это страна и Россия не занимается хакерскими атаками, поэтому здесь очень важно все-таки дать дефиницию, что такое Россия, по мнению министра обороны (Дании)", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, "конечно, хорошо бы понять, о чем идет речь и что послужило основанием для таких заявлений".
Представитель Кремля добавил, что ему не известно о дипломатических обращениях Дании на этот счет.
Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен выступил с утверждением, согласно которому российские хакеры в 2015-2016 годах осуществили несколько успешных попыток получить доступ к электронной переписке сотрудников возглавляемого им ведомства. "Это не действия небольшой хакерской группы, которая совершает подобное из спортивного интереса. Эти люди связаны с разведслужбами и центральными фигурами в правительстве России", - полагает министр.