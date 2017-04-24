Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.04:
$ 56.08
€ 60.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кремль хочет знать, что послужило основанием для обвинений Данией РФ в хакерских атаках

Политика
24 апреля, 14:54 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 24, апреля. /ТАСС
Представитель Кремля Дмитрий Песков также добавил, что ему не известно о дипломатических обращениях Дании на этот счет
Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Кремль хотел бы знать, что послужило основанием для заявлений главы министерства обороны Дании, утверждающего, что хакеры из России взломали электронную почту сотрудников его ведомства.

"Конечно, интересно понять, что такое Россия. Россия - это страна и Россия не занимается хакерскими атаками, поэтому здесь очень важно все-таки дать дефиницию, что такое Россия, по мнению министра обороны (Дании)", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, "конечно, хорошо бы понять, о чем идет речь и что послужило основанием для таких заявлений".

Представитель Кремля добавил, что ему не известно о дипломатических обращениях Дании на этот счет.

Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен  выступил с утверждением, согласно которому российские хакеры в 2015-2016 годах осуществили несколько успешных попыток получить доступ к электронной переписке сотрудников возглавляемого им ведомства. "Это не действия небольшой хакерской группы, которая совершает подобное из спортивного интереса. Эти люди связаны с разведслужбами и центральными фигурами в правительстве России", - полагает министр.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Дания Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Севером пойдем
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Фото
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
15
Под водой, на земле и в воздухе: на что способны бойцы Росгвардии
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров: на переговорах с Могерини затрагивался вопрос санкций
2
Спикер ПАСЕ признал ошибочной свою поездку в Сирию
3
Отряд космонавтов могут покинуть еще несколько человек
4
Прокуратура ЛНР установила состав подорвавшей машину ОБСЕ украинской диверсионной группы
5
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
6
Песков: вопрос о миротворцах на Донбассе нужно обсуждать со всеми сторонами
7
Умерла актриса Лариса Кронберг
Темы дня
Загрузка...
Реклама