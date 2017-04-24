Путин: решения законодателей должны быть выверены, не нужно ждать "манны небесной"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал законодателей быть крайне внимательными к своей работе и ответственно походить к принимаемым решениям. Речь об этом шла на его встрече с Советом законодателей.

"Конечно, всем хочется выглядеть прилично, всем хочется принимать решения, от которых завтра манна небесная посыплется, - заявил он. - Она не посыплется, этого чуда не произойдет!"

"Решения должны быть выверенными, они должны быть основаны на реалиях, на наших возможностях и потребностях общества", - подчеркнул Путин.

Президент призвал парламентариев чаще встречаться с людьми, общаться с ними и понимать их позицию.

Путин считает, что системного подхода в корректировке правовых актов достичь пока не удалось. "Законопроекты далеко не всегда имеют глубокую, всестороннюю проработку, недостаточно учитываются научные и экспертные оценки", - констатировал он. Путин заметил, что это лишь отчасти вина законодателей, другая, часть лежит на исполнительной власти. "Спешка, необоснованная штурмовщина и даже суета - это взаимная вина, связанная с тем, что жизнь преподносит все новые и новые задачи, они часто очень возникают неожиданно" - заявил глава государства. Он подчеркнул, что если вовремя не скорректировать закон, то ждать новых поправок приходится зачастую годами. "Отсюда немало проблем и сбоев в правоприменительной практике", - обратил внимание Путин.

Он назвал в числе ключевых задач обеспечение стабильности и предсказуемости законодательства. Президент отметил, что для их решения нужно обладать высоким профессионализмом, чтобы принимать законы, которые востребованы обществом и гармонично вписываются в общую систему законотворческого процесса.

Путин поздравил участников встречи с предстоящим Днем российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля. Он отметил большую роль Совета законодателей, назвав его "хорошей, надежной и востребованной площадкой". Путин констатировал, что в РФ создана система власти, отвечающая всем современным критериям парламентаризма.