Путин 25 апреля проведет в Рыбинске заседание ВПК

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 25 апреля совершит рабочую поездку в Ярославскую область. Как сообщает пресс-служба Кремля, "в Рыбинске глава государства проведет заседание Военно-промышленной комиссии, на котором планируется, в частности, обсудить вопрос импортозамещения в оборонной сфере, и посетит ПАО НПО "Сатурн", где даст старт испытаниям нового двигателя для оборонной промышленности".

В ходе рабочей поездки президент встретится с представителями деловых кругов Ярославской области, в числе которых руководители фармацевтических, туристических организаций, производители сельскохозяйственной, строительной продукции, а также представители профильных министерств и ведомств. Путин проведет встречу с врио губернатора Ярославской области Дмитрием Мироновым.