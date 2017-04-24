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Путин призвал отличать тех, кто использует борьбу с коррупцией как саморекламу

Политика
24 апреля, 15:43 дата обновления: 24 апреля, 16:22 UTC+3
По словам президента, государство должно показать, что оно в состоянии бороться с коррупцией, чтобы "различные авантюристы" не использовали это в своих целях
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Президент России Владимир Путин в Таврическом дворце на встрече с членами Совета законодателей РФ, Санкт-Петербург, 24 апреля

Президент России Владимир Путин в Таврическом дворце на встрече с членами Совета законодателей РФ, Санкт-Петербург, 24 апреля

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подтвердил намерение продолжать борьбу с коррупцией, но призвал отличать тех, кто использует это как саморекламу.

"Нужно различать тех, кто действительно хочет это делать (бороться с коррупцией - прим. ТАСС) и действительно укреплять государство, и тех, кто пытается это использовать как инструмент в своей собственной политической борьбе, для саморекламы, - заявил он на встрече с членами Совета законодателей. - Это мы проходили, это мы видели и на примере так называемой "арабской весны", во что это превратилось - мы знаем хорошо. Это мы видим на примере той же Украины".

Путин напомнил, что участники госпереворота 2014 года на Украине сделали одним из основных лозунгов борьбу с коррупцией. Однако, в результате коррупция в этой стране показала "многократный рост".

"Люди, которые с Украины приезжают, с сожалением говорят об одном и том же: раньше требовали "откат" 50%, сейчас - 75%. Вот во что там вылилась борьба с коррупцией на самом деле", - констатировал глава государства.

Президент РФ назвал борьбу с коррупцией одним из ключевых направлений укрепления государственности. "Проявления подобного рода подтачивают доверие к органам власти", - подчеркнул он.

"Мы будем продолжать последовательно это делать и будем принимать соответствующие нормативные акты, будем нацеливать правоохранительную систему на борьбу с коррупцией", - заверил он.

Путин подчеркнул, что в этой сфере важно не только информировать граждан, но и проводить реальную работу.

"Мы должны активно с этим (коррупцией - прим. ТАСС) бороться, и чтобы различные авантюристы не использовали это в своих целях, мы должны показать людям, что государство само в состоянии бороться эффективно и делает это", - заключил президент.

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Борьба с коррупцией
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