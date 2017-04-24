Фонд президентских грантов готовит документы на увеличение поддержки НКО до 7 млрд рублей

КАЗАНЬ, 24 апреля. /ТАСС/. Фонд президентских грантов готовит пакет документов для увеличения поддержки с 4,32 млрд до 7 млрд рублей некоммерческих организаций (НКО), которые участвуют в развитии институтов гражданского общества и реализуют социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека. Об этом ТАСС сообщил советник генерального директора Фонда Владимир Татаринов в кулуарах форума активных граждан "Сообщество", который открылся в Казани.

"Мы провели переговоры об этом (об увеличении суммы до 7 млрд рублей - прим. ТАСС). Сейчас готовим документы. Конечно, все будет зависеть от первого конкурса, насколько активное будет участие в нем, как мы сможем реализовывать средства, которые уже выделены, но необходимость в этих средствах есть", - сказал он.

Татаринов добавил, что после подготовки документы будут направлены в правительство РФ. По его словам, необходимость увеличения поддержки обусловлена не только тем, что создан один грантооператор. "Сегодня есть проекты, которые очень сложно реализовать в течение одного года. И когда организация имеет грант, который помогает ей в течение двух- трех лет его реализовывать, конечно, эффективность выше", - уточнил он и добавил, что в этом году впервые введен грант сроком на 15 месяцев (ранее максимальный срок составлял 13 месяцев).

Сейчас на получение грантов подано 30 заявок от различных организаций, при этом в личных кабинетов на сайте Фонда зарегистрировано около 3 тысяч (регистрация кабинета - обязательная процедура на соискание грантов). "Это только начало, думаю, первые результаты, можно будет о них говорить примерно 15 мая", - отметил Татаринов.

3 апреля президент РФ Владимир Путин утвердил новую систему выделения грантов. Ключевым изменением стало назначение единственного грантооператора вместо девяти. Им стал специально учрежденный Фонд президентских грантов, его генеральным директором был назначен Чукалин, а главой координационного комитета по проведению конкурсов президентских грантов - первый заместитель главы кремлевской администрации Сергей Кириенко.

Фонд президентских грантов будет выделять средства некоммерческим организациям на 12 направлений деятельности. Это, в частности, социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан, охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни, поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, поддержка молодежных проектов, проектов в области науки, образования, просвещения, проектов в области культуры и искусства, сохранение исторической памяти, защита прав и свобод гражданина, в том числе защита прав заключенных, охрана окружающей среды и защита животных, укрепление межнационального и межрелигиозного согласия, развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников, развитие институтов гражданского общества.