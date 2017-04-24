Генпрокуратура РФ просит законодателей ввести в УК понятие неимущественного подкупа

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России обратилась к законодателям с просьбой поддержать введение в России понятия нематериальной взятки, включив в ст. 204 ("Коммерческий подкуп") и ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") указание на "получение услуг неимущественного характера". Об этом заявил на заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ в Таврическом дворца Санкт-Петербурга первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман.

Он отметил, что без этого Россия не сможет пройти проверку соблюдения требования европейской Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Россия должна направить отчет о выполнении рекомендаций группы ГРЕКО (Группа государств против коррупции) до 31 июля.

"Мы находимся одновременно в 3-м и 4-м раунде оценки этой организацией, причем в 3-м раунде - уже более 4 лет", - напомнил Буксман. На этих этапах ГРЕКО проверяет выполнение своих рекомендаций о криминализации коррупционных деяний в российском законодательстве в соответствии с рекомендациями ГРЕКО, а также рекомендаций об обеспечении прозрачности финансирования политических партий. По криминализации коррупционных проявлений Россия уже направляла два дополнительных отчета ГРЕКО, до 31 июля должен быть направлен третий.

Он отметил, что проект изменений в УК по усилению ответственности за коррупцию, разработанный на основании рекомендаций ГРЕКО, был одобрен думским комитетом по безопасности и противодействию. Он предусматривает установление уголовной ответственности за злоупотребление полномочиями и коммерческий подкуп третейских судей, а также расширение понятий подкупа и взятки за счет включения "преимуществ, не имеющих рыночной стоимости", то есть фактически нематериальной взятки.

"В соответствии с рекомендациями ГРЕКО необходимо расширить сферу действия закона таким образом, чтобы они однозначно охватывали любую форму неправомерного преимущества, в том числе любого преимущества нематериального характера, независимо от того, имеют ли они оценку рыночной стоимости или не имеют", - пояснил Буксман. (Сейчас в России можно привлечь к ответственности за подкуп или взятку при получении нематериальных услуг, если можно определить их цену - прим. ТАСС).