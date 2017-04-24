Кадыров: в 2017 году в Чечне убиты 16 боевиков

ГРОЗНЫЙ, 24 апреля. /ТАСС/. Более 50 участников бандподполья и их пособников задержаны в Чечне за первые три месяца 2017 года, 16 боевиков уничтожены. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров на коллегии регионального МВД.

"За первый квартал года задержано более 50 участников и пособников бандподполья, при оказании вооруженного сопротивления уничтожено 16 боевиков. Успешно идет работа по профилактике терроризма и экстремизма. Работу в этом направлении нужно продолжить", - сказал Кадыров.

Он отметил также успехи правоохранительных органов региона, раскрывающих подавляющее большинство совершаемых в Чечне преступлений.

"Общая раскрываемость преступлений растет и сегодня составляет более 96%, это один из лучших показателей в стране. Важным фактором стабильности и безопасности является рост доверия граждан к правоохранительным органам. Следует и дальше тесно взаимодействовать с населением с целью выявления и пресечения противоправной деятельности", - сказал глава Чечни.

Руководитель республики также подчеркнул значение эффективной борьбы с коррупцией, наркоманией и нарушениями правил дорожного движения.