Путин заинтересовался борьбой моллюсков "ангелов" с "чертями", сравнив со своей работой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заинтересовался противостоянием двух видов моллюсков - Морского ангела и Морского черта, о котором ему рассказали на заседании попечительского совета Русского географического общества.

"Это как раз то, чем я занимаюсь, надо будет поближе познакомиться", - пошутил глава государства, узнав о том, как "ангел" поедает "черта" в подводном мире.

Во время заседания один из его участников рассказал о ряде интересных наблюдений, которые сделали водолазы. В частности, как одни моллюски поедают других, и сравнил это с извечной битвой сил добра и зла.