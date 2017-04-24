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Путин заинтересовался борьбой моллюсков "ангелов" с "чертями", сравнив со своей работой

Политика
24 апреля, 18:43 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 24, апреля. /ТАСС
На заседании попечительского совета Русского географического общества президенту РФ рассказали о том, как одни моллюски поедают других и сравнили это с извечной битвой сил добра и зла
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© Михаил Метцель/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заинтересовался противостоянием двух видов моллюсков - Морского ангела и Морского черта, о котором ему рассказали на заседании попечительского совета Русского географического общества.

"Это как раз то, чем я занимаюсь, надо будет поближе познакомиться", - пошутил глава государства, узнав о том, как "ангел" поедает "черта" в подводном мире.

Во время заседания один из его участников рассказал о ряде интересных наблюдений, которые сделали водолазы. В частности, как одни моллюски поедают других, и сравнил это с извечной битвой сил добра и зла.

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