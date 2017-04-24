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Клинцевич: заявление Великобритании о праве на ядерный удар заслуживает жесткого ответа

Политика
24 апреля, 21:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, апреля. /ТАСС
По словам сенатора, если Великобритания готова ударить по ядерной державе, то сама, "обладающая не самой большой территорий, будет буквально стерта с лица земли ответным ударом"
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Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич

© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Заявление министра обороны Великобритании Майкла Фэллона о праве его страны на превентивный ядерный удар, заслуживает жесткого ответа и в лучшем случае является элементом психологической войны. Такое мнение высказал журналистам первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Думаю, что заявление министра обороны Великобритании Майкла Фэллона заслуживает жесткого ответа, и я не боюсь переборщить. В лучшем случае это заявление следует рассматривать как некий элемент психологической войны, которая предстает в этом контексте в особенно отвратительном виде. А иначе совсем плохо, ибо возникает закономерный вопрос: против кого Великобритания готова превентивно применить ядерное оружие?", - цитирует Клинцевича его пресс-служба.

Ранее в понедельник в эфире вещательной корпорации Би-би-си Фэллон заявил, что Великобритания оставляет за собой право на превентивный удар с использованием ядерного оружия. "Мы дали ясно понять, что при самых крайних обстоятельствах нельзя исключить применения ядерного оружия в качестве превентивного удара", - сказал он.

По словам сенатора, если Великобритания готова ударить по ядерной державе, то сама, "обладающая не самой большой территорий, будет буквально стерта с лица земли ответным ударом".

"Если же речь идет о неядерной державе, то, видимо, англичанам не дают покоя лавры США, сбросивших атомные бомбы на беззащитные Хиросиму и Нагасаки. Но то время безвозвратно прошло, как и время былого величия Британской империи. Как у нас говорят: по одежке протягивай и ножки", - добавил сенатор.

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