Глава СПЧ предложил создать рабочую группу по проблемам местного самоуправления

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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов предложил создать в рамках СПЧ рабочую группу по проблемам местного самоуправления.
"Думаю, будет правильным, если Совет создаст рабочую группу по проблемам местного самоуправления. Мы ставим этот вопрос на заочное голосование членов Совета", - сказал он по итогам заседания СПЧ, обсуждавшего объединение всех входящих в муниципальный район поселений в единый городской округ и упразднение органы местного самоуправления поселений.
СПЧ выступал с критикой этой административной реформы еще в декабре 2016 года. Тогда заместитель председателя СПЧ Евгений Бобров заявлял, что в результате "ликвидируются действующие советы депутатов, избираемые населением и подконтрольные местному населению, и местная администрация заменяются чиновниками, назначаемыми из центра". Эту же мысль он повторил и на сегодняшнем заседании СПЧ. Он также указывал на то, что в единые городские округа включаются населенные пункты, находящиеся в десятках километрах друг от друга.
Бобров напомнил, что уже в этом году были приняты поправки в закон о местном самоуправлении, которые указанную практику ряда губернаторов закрепили. "3 апреля президентом (России) был подписан законопроект, на который Совет давал два отрицательных заключения, и, к сожалению, наши предложения не были учтены", - сказал он.
СПЧ в упомянутом Бобровым заключении на законопроект назвал предложенную модель "по существу, фиктивной формой организации местного самоуправления в муниципальном образовании (городском округе), органы которого фактически не будут подотчетны местному населению, а будут полностью подчинены региональным властям через назначаемого главу городского округа". СПЧ также считает, что "депутаты - представители поселений ввиду своей малочисленности (по нормам представительства) в составе представительного органа городского округа не смогут оказывать значимого влияния на принятие решений в интересах избирателей, в том числе в части распоряжения средствами окружного бюджета".