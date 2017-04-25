Глава МИД РФ проведет переговоры с генсеком ОБСЕ по широкому кругу проблем

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Ламберто Заньером, который будет находиться в Москве с 24 по 27 апреля по приглашению главы российского внешнеполитического ведомства.

Помимо переговоров с главой МИД РФ запланирована встреча генерального секретаря ОБСЕ с руководством ОДКБ. Он также примет участие в VI Московской конференции по международной безопасности по приглашению Министерства обороны России и в заседании "Валдайского клуба".

Поездки генсека

"Рабочие поездки генсекретаря в Москву, как и в ключевые столицы государств-участников ОБСЕ, являются обычной практикой и осуществляются, как правило, на ежегодной основе, - отметили в российском дипведомстве. - Предыдущий визит в Россию состоялся в апреле 2016 года".

На генерального секретаря возложено управление всеми исполнительными структурами ОБСЕ (секретариат, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), Верховный комиссар по делам нацменьшинств (ВКНМ), представитель по вопросам свободы СМИ, полевые присутствия), а также координация подготовки сводного бюджета и внебюджетных проектов. Генсекретарь как главное административное лицо ОБСЕ подотчетен государствам-участникам и действующему председателю (в 2017 г. - министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц), осуществляющему политическое руководство Организацией.

Повестка дня

"В ходе переговоров Лавров и Заньер обсудят работу ОБСЕ по содействию разрешению внутриукраинского конфликта, - отметили в МИД РФ накануне визита. - Россия взаимодействует со спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ Мартином Сайдиком в контактной группе и координаторами ее четырех рабочих подгрупп. Внимательно следим за деятельностью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, совместно с генсекретарем намерены рассмотреть возможные меры по повышению ее эффективности в рамках действующего мандата. Важно соблюдать принципы объективности и беспристрастности в работе миссии".

Важное место в рамках консультаций займет урегулирование других региональных конфликтов, в которое вовлечена ОБСЕ - приднестровского и нагорно-карабахского, а также Женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье. В Москве убеждены, что "ОБСЕ обладает достаточным инструментарием для содействия урегулированию конфликтов", которое "должно осуществляться мирным путем в рамках устоявшихся форматов, при учете интересов и непосредственном участии всех сторон конфликта".

"Поддерживаем конференции "Дни безопасности" ОБСЕ, которые инициированы Заньером в 2012 г., проводятся на регулярной основе и посвящены вопросам общеевропейской безопасности, - обратили внимание в российском дипведомстве. - В них участвуют официальные делегации, политологические и академические круги, гражданское общество. Этот формат становится дополнительным инструментом восстановления доверия, налаживания равноправного взаимоуважительного диалога на пространстве ОБСЕ. Считаем необходимым обсудить с генсекретарем задачи, стоящие перед ОБСЕ в трех измерениях безопасности - военно- политическом, экономико-экологическом и гуманитарном, исходим из того, что ОБСЕ является оптимальной площадкой для продвижения тематики гармонизации интеграционных процессов на общеевропейском пространстве".

Терроризм и перекосы

"В последние годы, в том числе при поддержке генсекретаря, наращиваются усилия ОБСЕ в борьбе с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, киберпреступностью, - обратили внимание в МИД РФ. - Планируем подробно обсудить взаимодействие ОБСЕ с ОДКБ, СНГ и ШОС, а также будущее российское председательство в Форуме по сотрудничеству в области безопасности - директивного органа, ответственного за военные аспекты безопасности".

Вместе с тем российская сторона намерена "в очередной раз привлечь внимание генсекретаря к имеющемуся перекосу в сторону гуманитарного измерения ОБСЕ, его тематической и географической несбалансированности". "К числу российских приоритетов в третьей "корзине" относим темы противодействия неонацизму, соблюдения прав нацменьшинств, борьбы с явлением безгражданства в Прибалтике, защиты прав детей, невмешательства в частную жизнь, вопросы социально-экономических прав, - пояснили в дипведомстве. - Давно назрела реформа модальностей гуманитарных мероприятий ОБСЕ в целях недопущения размывания межправительственных основ Организации. Будет обсуждаться вклад ОБСЕ в содействие разрешению миграционного кризиса в странах Евросоюза, прежде всего с точки зрения анализа его первопричин, преодоления последствий и обеспечения основных прав мигрантов".

В повестке дня переговоров значатся также вопросы функционирования полевых миссий и институтов ОБСЕ.

"Россия последовательно выступает за укрепление роли и авторитета ОБСЕ, повышение ее востребованности в международных делах, - подчеркнули в МИД РФ. - Главной долгосрочной целью государств-участников ОБСЕ остается построение сообщества равной и неделимой безопасности в соответствии с решением саммита ОБСЕ в Астане в 2010 году. На нынешнем этапе, характеризуемом общим кризисом системы евробезопасности, главная задача заключается в восстановлении доверия между государствами. Россия к такому диалогу готова".

Инцидент на Украине

В связи с подрывом на мине автомобиля СММ ОБСЕ в Луганской области, гибелью находившегося там сотрудника медицинской миссии, гражданина США, и ранением двух международных наблюдателей ОБСЕ (граждане Чехии и Германии) МИД России выразил глубокое соболезнование семье погибшего и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

"Обстоятельства произошедшего указывают на высокую вероятность провокации, нацеленной на подрыв процесса урегулирования конфликта в Донбассе, - отмечается в заявлении российского дипведомства. - Очевидно, что подобные инциденты и общая эскалация напряженности выгодны тем, кто не заинтересован в выполнении политических, экономических и гуманитарных положений минского комплекса мер".

В документе выражено глубокое возмущение "этой циничной акцией, повлекшей гибель человека и направленной против международных наблюдателей, которые работают во имя установления мира", а также содержится призыв "провести тщательное и объективное расследование и привлечь виновных к ответственности".

"Произошедшее подтверждает острую необходимость должного обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ, что зафиксировано в мандате миссии и не раз отмечалось лидерами стран нормандского формата, в том числе в ходе их последнего телефонного разговора 17 апреля, - обратили внимание в дипведомстве. - В очередной раз призываем к активизации прямых переговоров между сторонами конфликта Киевом, Донецком и Луганском - в рамках контактной группы с целью полного выполнения комплекса мер, являющегося безальтернативной основой урегулирования в Донбассе".

Лавров призвал к тщательному расследованию

Гибель сотрудника СММ ОБСЕ должна быть расследована тщательно и быстро, заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

"Инцидент в Донбассе должен быть расследован тщательно, быстро, полностью транспарентно, - сказал министр. - Кто бы ни был виновен, эти люди должны быть привлечены к ответственности".

Глава МИД РФ также выразил соболезнования американским коллегам, которые потеряли одного из своих граждан в результате этого инцидента. "У нас единое мнение, что здесь надо собрать все факты и не допустить, чтобы и эта трагедия стала поводом для политических спекуляций", - подчеркнул Лавров.