Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.04:
$ 56.08
€ 60.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Профильные комитеты СФ поддержали отставку главного военного прокурора Фридинского

Политика
25 апреля, 10:45 дата обновления: 25 апреля, 11:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
Генерал-полковник Сергей Фридинский проработал на посту главного военного прокурора 11 лет
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Профильные комитеты Совета Федерации поддержали решение главного военного прокурора России Сергея Фридинского об отставке. Соответствующий вопрос был рассмотрен  на совместном расширенном заседании комитетов СФ по конституционному законодательству и госстроительству и обороне и безопасности.

Фридинский написал прошение об отставке на прошлой неделе.

По действующему законодательству процедура назначения и освобождения от должности Генпрокурора РФ и его заместителей, в том числе главного военного прокурора, осуществляется через Совет Федерации по представлению президента страны.
Сергей Фридинский родился в 1958 году в Куйбышеве. В 1980 году окончил военно-юридический факультет Военного института по специальности юрист. С 2000 по 2006 гг. был заместителем генпрокурора, с 2006 года - главный военный прокурор.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Космонавт Владимир Комаров
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
15
Под водой, на земле и в воздухе: на что способны бойцы Росгвардии
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минфин РФ объявил о начале продаж ОФЗ для населения с 26 апреля
2
В Саратовской области подростка покусал лев
3
СМИ: США планируют сократить финансовую помощь Украине на 69%
4
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
5
AliExpress запускает в РФ доставку за один день товаров со складов внутри страны
6
AP: в штате Орегон убита россиянка
7
Гражданина Китая осудили за попытку вывезти из РФ золото стоимостью свыше 1 млн рублей
Темы дня
Загрузка...
Реклама