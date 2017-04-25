Профильные комитеты СФ поддержали отставку главного военного прокурора Фридинского

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Профильные комитеты Совета Федерации поддержали решение главного военного прокурора России Сергея Фридинского об отставке. Соответствующий вопрос был рассмотрен на совместном расширенном заседании комитетов СФ по конституционному законодательству и госстроительству и обороне и безопасности.

Фридинский написал прошение об отставке на прошлой неделе.

По действующему законодательству процедура назначения и освобождения от должности Генпрокурора РФ и его заместителей, в том числе главного военного прокурора, осуществляется через Совет Федерации по представлению президента страны.

Сергей Фридинский родился в 1958 году в Куйбышеве. В 1980 году окончил военно-юридический факультет Военного института по специальности юрист. С 2000 по 2006 гг. был заместителем генпрокурора, с 2006 года - главный военный прокурор.