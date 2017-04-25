Пресс-конференция главы МИД РФ и генсека ОБСЕ. Видеотрансляция

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Пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова и генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Ламберто Заньера по итогам переговоров в Москве.
Заньер находится с визитом в России с 24 по 27 апреля по приглашению главы российского внешнеполитического ведомства.
Как ранее сообщили в МИД РФ, в ходе встречи планируется обсудить работу ОБСЕ по содействию разрешению внутриукраинского конфликта.
В ведомстве отметили, что важное место в рамках консультаций займет урегулирование других региональных конфликтов, в которое вовлечена ОБСЕ - приднестровского и нагорно-карабахского, а также Женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье.
В повестке дня переговоров значатся также вопросы функционирования полевых миссий и институтов ОБСЕ.