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Пресс-конференция главы МИД РФ и генсека ОБСЕ. Видеотрансляция

Политика
25 апреля, 13:17 UTC+3
Сергей Лавров и Ламберто Заньер проводят пресс-конференцию по итогам переговоров в Москве
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Ламберто Заньер

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Ламберто Заньер

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Ruptly

Пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова и генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Ламберто Заньера по итогам переговоров в Москве.

Заньер находится с визитом в России с 24 по 27 апреля по приглашению главы российского внешнеполитического ведомства.

Как ранее сообщили в МИД РФ, в ходе встречи планируется обсудить работу ОБСЕ по содействию разрешению внутриукраинского конфликта.

В ведомстве отметили, что важное место в рамках консультаций займет урегулирование других региональных конфликтов, в которое вовлечена ОБСЕ - приднестровского и нагорно-карабахского, а также Женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье. 

В повестке дня переговоров значатся также вопросы функционирования полевых миссий и институтов ОБСЕ.

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