Лавров: Трамп сформирует команду по внешней политике еще через несколько месяцев

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Процесс формирования администрацией президента США Дональда Трампа новой команды по внешней политике, с приходом которой можно будет говорить о смене отношений с РФ, займет еще несколько месяцев. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналу Esquire.

"Ожидание, - сказал он, характеризуя текущее состояние отношений между Москвой и Вашингтоном. - Сегодня все развивается по инерции, поскольку на местах еще сидят люди Обамы. Мы не можем приступить к полноценной работе - команда Трампа еще не сформирована".

По мнению Лаврова, этот период может продолжаться еще довольно долго. "Обама после Буша менял людей в течение восьми месяцев. Не думаю, что у Трампа получится быстрее", - добавил глава МИД РФ.

Российский министр также отметил, что сейчас ситуация в отношениях России и США жестче, чем даже во времена "холодной войны". "Безусловно, жестче сейчас", - сказал он, отметив, что соперничество двух держав в те годы развивалось по определенным правилам.

"Тогда существовали две империи: Западная и Советская, каждая из которых подогревала конфликты с соперником на территории третьих стран, - продолжил Лавров. - Но никогда на своих границах и никогда напрямую. Даже публичная риторика была мягче. Тогда оба лагеря не переходили грани дозволенного".

"Сегодня никаких правил больше нет", - указал министр.