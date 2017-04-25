Шойгу: РФ надеется, что Монголия повысит свой статус в ШОС

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Россия надеется, что Монголия повысит свой статус в Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с монгольским коллегой Бадмаанямбуугийном Бат-Эрдэнэ в преддверии VI Московской конференции по международной безопасности.

В начале встречи Шойгу выразил соболезнования своему коллеге в связи с гибелью военнослужащих в результате несчастного случая в учебном центре подготовки миротворцев "Таван-Толгой".

"Приветствуем участие вашей страны в ШОС. Надеемся, что статус наблюдателя будет повышен", - сказал российский министр.

Шойгу отметил, что помимо сотрудничества на уровне Министерств обороны, взаимодействие идет также по линии Восточного военного округа и Вооруженных сил Монголии.

Также он выразил признательность руководству монгольского оборонного ведомства за регулярное участие в Московской конференции по международной безопасности.

Монголия стала первой страной со статусом постоянного наблюдателя ШОС. Ранее постоянные члены ШОС высказывались за придание республике статуса постоянного члена этой организации.

Шойгу также сообщил, что Минобороны РФ выступает за развитие сотрудничества с монгольскими военными.

"В прошлом году наши страны отметили 95-летие со дня установления дипломатических отношений. Это большая серьезная дата, и все эти годы сопровождались довольно активной работой по налаживанию отношений, по становлению и экономики Монголии, и нашей дружбы", - сказал Шойгу.

Он отметил, что история российско-монгольских отношений насыщена разного рода событиями, связанными и с транспортным, и с промышленным строительством, и, безусловно, с культурным обменом. "Я уверен, что эта заложенная прошлым традиция будет продолжена", - отметил российский министр.

По его словам, дополнительный стимул развитию отношений придало подписание в апреле 2016 года Среднесрочной программы развития стратегического партнерства между Россией и Монголией.

"Мы удовлетворены положительной динамикой нашего военного и военно-технического сотрудничества. Надеюсь, сотрудничество будет дальше развиваться. Наше взаимодействие в сфере оперативной и боевой подготовки, особенно в сфере подготовки кадров, на наш взгляд, следует развивать и продолжать, как это было до этого", - сказал Шойгу.