Министры обороны России и Сербии обсудили участие сербских военных в учениях ОДКБ

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Министры обороны России и Сербии обсудили участие сербских военных в учениях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане, заявил глава сербского военного ведомства Зоран Джорджевич.

"Мы обсуждали план нашего дальнейшего сотрудничества, в том числе военные учения, которые имеют место, а также участие в новой форме учений в рамках ОДКБ в Казахстане", - сказал Джорджевич журналистам после встречи с Сергеем Шойгу.

Также Сербия и Россия развивают военно-техническое сотрудничество и взаимодействие в области военного образования, добавил сербский министр.

"У всех есть свои проблемы, но у России и Сербии сейчас одни цели, и мы трудимся на благо народа, для свободы народа и надеемся добиться своих целей", - подчеркнул Джорджевич.

Россия и Сербия подтверждают заинтересованность двух стран в развитии сотрудничества в военной и военно-технической области, сказал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на с Джорджевичем.

"Наши регулярные встречи подтверждают еще раз нашу заинтересованность в продвижении того сотрудничества, которое налажено и налаживается между нами как в военной, так и в военно-технической сфере", - сказал Шойгу.

Он подчеркнул, Москва рассматривает Белград в качестве надежного, проверенного временем партнера, который также отстаивает основные принципы международной безопасности. "К сожалению, мир не становится спокойнее, стабильнее, и события последних десятилетий, связанные и с "цветными революциями", и разного рода вторжениями, и насильственными свержениями руководства стран, ни к чему хорошему не приводят", - добавил министр.

При этом, по словам Шойгу, провозглашаемая первоначальная цель по достижению демократии и процветанию пока не достигнута ни в одной из стран, где устраивались "цветные революции".

"Наша Московская конференция направлена как раз на то, чтобы обсудить, обменяться мнениями по всем этим вопросам и, может быть, найти какие-то решения", - отметил российский министр.

Он добавил, что победа на президентских выборах в Сербии Александара Вучича укрепляет уверенность России в том, что дружеские и партнерские отношения двух стран будут укрепляться. "Просил бы передать ему от меня поздравления и самые искренние пожелания успехов. Наши регулярные встречи подтверждают взаимную заинтересованность оборонных ведомств России и Сербии в развитии конструктивных отношений", - заключил глава Минобороны.

Джорджевич отметил, что Белград в ближайшее время ждет приезда в Сербию министра обороны РФ.

"В скором времени ожидаем визит министра обороны Российской Федерации в Сербию, эти ожидания я передал министру обороны", - сказал Джорджевич на встрече в преддверии VI Московской конференции по международной безопасности.

Министр добавил, для него большая честь принять участие в предстоящей конференции. "Я буду участвовать в ней второй раз. Затрону темы безопасности, которые существуют в Республике Сербия", - добавил он.